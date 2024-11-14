〈APT.〉热潮持续延烧！BLACKPINK Rosé继刘在锡后将与李泳知见面登上《刘Quiz》&《李泳知的彩虹》

人气女团 BLACKPINK 成员 Rosé 的新歌 solo 大成功！引爆模仿热潮，也将接连出演热门综艺节目，让人期待能听到她的现场演出。

目前 Rosé 已返回韩国并开始国内活动，首秀节目选择了「国民MC」刘在锡主持的 tvN 访谈节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，已在昨天录制完毕，非常期待大神的深度访谈。

今天韩媒10asia也独家报导了 Rosé 接下来还会出演李泳知 KBS 2TV 的音乐类访谈节目《The Seasons：李泳知的彩虹》，正在准备特别舞台，让网友们相当好奇跟期待。

Rosé 在10月18日发行新歌〈APT.〉后还没有展示过任何舞台表演，这次她将透过《李泳知的彩虹》在节目上用舞台与大众交流，并展示什么样的音乐故事，备受瞩目。

另一方面，Rosé 与流行巨星火星人布鲁诺（Bruno Mars）合作演唱的〈APT.〉（公寓）登上了 Billboard Hot 100 排行榜第8位，成为K-pop女性Solo歌手中最高的成绩，甚至超越了 BLACKPINK 以团体名义创下的成绩，站在任何 K-pop 女 Solo 歌手未曾达到的巅峰位置，意义非凡。

▼〈APT.〉已累积3.3亿观看次数，在几乎零宣传的情况下，纯用自身音乐魅力征服听众，让业界人士深感佩服：



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