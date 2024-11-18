不当「民弃客人」！BLACKPINK Jennie穿黑白LOOK参加婚礼，海外网友大不解

前段时间BLACKPINK成员Jennie参加了娱乐圈知名造型师的婚礼，一身黑白配色的宾客LOOK在本土网路上赢得大片称赞，得体、简约又不失时尚。

要知道在韩国「婚礼的主角是新娘」这句话深入人心，身著纯白婚纱、佩戴璀璨珠宝的新娘才是婚礼上最引人注目的焦点。 为了更突出「主角」新娘，宾客们通常会避开纯白或者浅色系服饰，偏好深色系的衣服，这种著装习惯被视为对新娘的一种「礼貌」。 如果有人穿著明亮、华丽的服装出席婚礼，可能会被视为「关种」（引人关注的人）甚至「民弃客人」（影响到他人、让他人有负担的人）。 如同李升基和李多寅结婚时，新娘的姐姐李侑菲就因为穿了一身粉色套装，还搭配了一支鲜艳粉红手提包而遭到全韩网友的吐槽，被骂是「最讨人厌的宾客」。



不过，在韩国人眼中很得体的Jennie的宾客LOOK却引发了海外网友的讨论与争议。 大批海外网友不解地评论道：「穿得太随便了吧」、「这像参加葬礼」、「看著像是去上班」等，他们显然难以理解韩国的婚礼著装文化。



对此韩国网友纷纷表示：「别批评其他国家的文化，你们自己爱穿什么就穿什么」、「我们也不了解你们的文化」、「在国外婚礼像派对，而我们只是吃饭顺便庆祝，穿得整洁舒适就行」、「要是Jennie穿得光鲜亮丽，大家又会说她抢了新娘风头」等。 不过也有部份网友持不同意见，认为「婚礼这么喜庆，黑色衣服未免显得有些奇怪」、「确实有点暗沉」、「现在去婚礼和葬礼的宾客穿得几乎没有区别」、「重要场合还是穿得亮丽些更好」等。

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