《MOVING 異能》終於要回來！原作者姜草開始寫第二季劇本，目標2026年開拍

今日據OSEN報導，姜草已經投入《MOVING 異能》第二季的劇本創作，第一季的部份主演也已得知這一消息。 由於製作規模龐大、需要協調多位頂級明星的日程，目前預想的開拍時間是2026年。

由於第一季的人物關係和故事備受好評，第二季的劇情如何展開成為劇迷關註焦點。 《MOVING 異能》基於姜草的同名網漫改編，許多劇迷好奇第二季會否沿用網漫《Bridge》和《Timing》的故事線，並期待第一季的角色如何再次登場。

姜草此前在電台節目《許志雄秀》中表示確實有製作第二季的打算，難點在於故事十分復雜。 原作漫畫中已預告《Bridge》和《Hidden》作為後續作品，但若要延續這樣的劇情，就要先把《Timing》拍成真人版，這樣一來故事會變得過於龐大。 姜草認為，觀眾們想看的還是《MOVING 異能》的故事，如果突然出現其他故事，恐怕會感到困惑。



《MOVING 異能》第一季最後一集中短暫登場了時間能力者「金永卓」這一角色，觀眾猜測姜草已想好由俞承豪來出演。 對此姜草表示他也很驚訝，沒想到角色和俞承豪的出生年月日一模一樣、並非有意安排，但沒有完全否認拍攝該人物故事的可能性。

此外，《MOVING 異能》第一季講述隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦秘密的父母們，雙方共同面對跨越世代的巨大危險的故事。 集結了柳承龍、趙寅成、韓孝周、車太鉉、柳承範、金成均等大咖級演員，以及李正河、高允貞、金度勳等年輕一代新星，陣容十分豪華。

第一季於去年8月通過Disney+上線，共20集，由網漫原作者姜草親自編劇，與Netflix《屍戰朝鮮》第二季的朴仁濟導演合作。 製作成本高達500億韓元，從企劃階段就備受關注。



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