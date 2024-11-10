《MOVING 异能》终於要回来！原作者姜草开始写第二季剧本，目标2026年开拍

今日据OSEN报导，姜草已经投入《MOVING 异能》第二季的剧本创作，第一季的部份主演也已得知这一消息。 由於制作规模庞大、需要协调多位顶级明星的日程，目前预想的开拍时间是2026年。

由於第一季的人物关系和故事备受好评，第二季的剧情如何展开成为剧迷关注焦点。 《MOVING 异能》基於姜草的同名网漫改编，许多剧迷好奇第二季会否沿用网漫《Bridge》和《Timing》的故事线，并期待第一季的角色如何再次登场。

姜草此前在电台节目《许志雄秀》中表示确实有制作第二季的打算，难点在於故事十分复杂。 原作漫画中已预告《Bridge》和《Hidden》作为后续作品，但若要延续这样的剧情，就要先把《Timing》拍成真人版，这样一来故事会变得过於庞大。 姜草认为，观众们想看的还是《MOVING 异能》的故事，如果突然出现其他故事，恐怕会感到困惑。



《MOVING 异能》第一季最后一集中短暂登场了时间能力者「金永卓」这一角色，观众猜测姜草已想好由俞承豪来出演。 对此姜草表示他也很惊讶，没想到角色和俞承豪的出生年月日一模一样、并非有意安排，但没有完全否认拍摄该人物故事的可能性。

此外，《MOVING 异能》第一季讲述隐藏超能力生活於现在的孩子们，与隐藏过去痛苦秘密的父母们，双方共同面对跨越世代的巨大危险的故事。 集结了柳承龙、赵寅成、韩孝周、车太铉、柳承范、金成均等大咖级演员，以及李正河、高允贞、金度勋等年轻一代新星，阵容十分豪华。

第一季於去年8月通过Disney+上线，共20集，由网漫原作者姜草亲自编剧，与Netflix《尸战朝鲜》第二季的朴仁济导演合作。 制作成本高达500亿韩元，从企划阶段就备受关注。



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