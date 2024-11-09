G-Dragon公開新歌〈Power〉稀有珍貴的練習室舞蹈版本，僅用10小時就突破五十萬人觀看！

在G-Dragon登上《2024 MAMA》前，搶先看新歌〈Power〉的完整舞蹈影片，還有YG娛樂「雙權兄弟」（權氏兄弟）護駕，整支影片看完就是爽！！！

韓媒標題：「最棒的存在，不可超越的傳奇」，韓國 KPOP 流行文化偶像 G-Dragon（GD，權志龍）於新曲〈Power〉橫掃國內外的各大音源排行榜，名列前茅，只要有他的消息，就一定能夠引發討論。



▼目前MV公開8天，已經突破2000萬觀看人次：



▼〈Power〉的表演影片也展現出GD獨有的色彩和世界觀，讓大家更加期待他在《2024 MAMA》舞台上的演出：



而最新公開的〈Power〉練習室完整舞蹈版，僅用10小時就吸引五十萬人觀看！即使多年未復出（上一張個人迷你專輯是在2017年），一回歸就引來大批網友關注。（截稿時間已累積80萬，以驚人速度準備突破百萬）



目前，男團 BIGBANG 三人（G-Dragon、太陽、大聲）將在MAMA上合體，團體也以〈Power〉這首歌為基礎，久違地在舞台上同框演出。

▼G-Dragon、太陽出演大聲的網路節目《家大聲》，久違合體綜藝讓粉絲們看了非常感動：



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