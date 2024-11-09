粉絲可以安心！金南佶正面否認加盟《集權教師》「早已拒絕一次」，爆名言：「令人反感的作品不接才對」

近日有媒體稱金南佶可能加盟漫改劇《集權教師》，立即在網上引起爭論，金南佶粉絲會甚至發佈聲明表示反對。 昨日他出席新劇《熱血司祭2》發佈會，正式對該消息表達態度，十分帥氣。

《集權教師》背景設定在教權崩塌時代，學生和家長紛紛越界、教師則一再退縮，這時一名不懼怕小孩的大人以教權保護局監察員身份進入各個學校，對腐敗霸凌亂象進行痛快淋漓的整治和教育。



該網漫雖然人氣不低、已連載164話，但在韓國和西方都曾引起不小爭議，在北美甚至公開道歉並下架。 11月7日StarNews獨家報導金南佶有望出演的消息後，金南佶韓國粉絲會立即發佈聲明文，指出網漫原作存在種族歧視和性別歧視等不良內容，建議公司不要接拍，並要求在11月8日新劇《熱血司祭2》開播前給出確定的辭演答覆。



8日上午，《熱血司祭2》召開發佈會，金南佶接受採訪時以溫和又堅定的態度表達了立場：「《集權教師》只是收到提案的眾多作品之一，而且我在很久之前已經拒絕過一次，並非不知道相關爭議。」



金南佶表示雖然很關心教育話題，但《熱血司祭2》一邊拍攝一邊還在修改完善劇本，暫時沒有精力考慮其他作品，更何況是爭議作品：「接到提案後應該通讀劇本、了解原著和相關話題事件，然後才討論是否接演，但現在坦白講沒有那樣的時間。 而且既然已經出現爭議、有很多人感到不適，那麼與其迴避問題（堅持拍攝），不接拍才是正確做法。」該提問令現場氣氛一度緊張，聽完金南佶的回答後大家顯然鬆了一口氣，坐在他斜後方的徐賢宇更頻頻點頭並露出微笑。



很多網友稱讚金南佶粉絲的聲明十分帥氣，金南佶本人劃清界限的回應更加帥氣。



此外，《熱血司祭》第一季創下首爾圈24%超高收視和好口碑、橫掃電視劇大奬，第二季將延續第一季的概念，以患有憤怒管理障礙卻正義感爆棚的熱血祭司「金海日」（金南佶 飾）為主角，在追查九潭區的毒品事件後轉至釜山，與國內最大的販毒集團展開對抗，爆笑熱血劇情引發期待。 除了原班人馬金南佶、李荷妮、金成均之外，BIBI 、徐賢宇、盛駿也傾力加盟，11月8日起由Disney+獨家上線。



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