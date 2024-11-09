孔劉猜不出BIGBANG熱門曲遭徐玄振白眼，下一秒她又向BTS的粉絲ARMY們下跪道歉XD《一箱情緣》

孔劉與徐玄振為了新劇《一箱情緣》宣傳接受了專訪，在「猜歌遊戲」中，兩人的爆笑互動引發討論～。

兩位人氣演員都是經紀公司 Management SOOP 的旗下藝人，官方頻道也公開了他們接受專訪的互動影片，一邊遊戲一邊感受他們有趣的互動。兩人更是第一次合作，也藉此機會讓他們更加熟悉。



輪到「聽前奏－猜歌遊戲」時，選到的類型是「男團」，徐玄振表示自己擅長女團歌，有些擔心，孔劉則是從街頭頑童（New Kids on the Block，90年代美國男團）後就沒有特別關注了，預告了這場遊戲會相當精采有看頭。XD



第一首由於是經典男團東方神起的名曲〈MIROTIC〉（魔咒）兩人合作成功答對，接下來響起GD的聲音，徐玄振充滿自信地喊「BIGBANG」，但是孔劉卻想不起歌名，徐玄振更提示他：「不覺得很FANTASTIC嗎？」最終答題失敗，正確答案是〈Fantastic Baby〉，徐玄振直接無奈在一旁白眼，反應超可愛～。





在答對國民神曲Super Junior的〈Sorry Sorry〉後，兩人又遇上一大難題，一陣口哨聲開頭的歌曲，徐玄振問：「聽完（這開頭）是怎麼知道（答案）的？」節目組給出了高級提示：「如果不認識他們，就有點...。」孔劉自信回應：「BTS！（防彈少年團）」徐玄振瞪大雙眼看著孔劉，整個人走向孔劉直接背對鏡頭，居然把最難的歌名交給她答，陷入了困境。XDDD



正確答案是〈DNA〉，答題失敗後，徐玄振立刻對著鏡頭下跪：「對不起ARMY們，我真的知道很多歌的，也經常聽他們的歌。」孔劉在一旁幫忙說話：「不是的，也可能會不知道的啊。」而在聽到歌名〈DNA〉後，孔劉表示只是不知道歌名，但聽過這首歌。



▼兩人「猜歌遊戲」的片段在04:00~08:11。



此外，Netflix 全新影集《一箱情緣》（The Trunk）確定將於11月29日上線首播，講述因湖邊浮出的行李箱，一間秘密婚姻介紹公司隨之曝光，一對夫妻的詭異婚姻也被捲入事件的漩渦；故事背景設定為高級婚介服務，他們為顧客量身定製尋找合約期限只有一年的配偶。



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