閔熙珍自爆「BTS V在軍隊也會聯絡我」！恐給V惹麻煩，網友：軍隊可以隨時使用手機嗎

HYBE娛樂和NewJeans製作人閔熙珍的糾紛已經持續了數月，雙方的言論波及到不少偶像團，最近有網友指出閔熙珍的發言似乎給防彈少年團成員V帶來了不小的麻煩。

10月底閔熙珍做客了節目《金英大的音樂教室》，她在節目中提到「V偶爾會從軍隊打電話給我，（他）性格開朗活潑，知道我在經歷一些困難，還特意聯繫我，問我是否一切安好。 生日那天淩晨，他還從軍中發來簡訊祝我生日快樂，真的很暖心，讓我很感動。 他如果沒有善良的心是做不到這些的，真的非常感謝他。」

閔熙珍與V因V入伍前發佈的個人專輯合作而結下友誼。 她在與HYBE（V所屬公司的母公司）鬥爭的過程中分享了V特地祝她生日快樂的故事，展現了二人關係。 然而這番自豪的言論卻引發了問題：國防部接到了關於V享有特殊待遇的投訴。



有網友指出：「閔熙珍生日是2023年12月16日，這距V的入伍日期（12月11日）僅五天。 而且從他當時還是訓練兵的身份來看，發簡訊可能涉嫌違反軍隊條例。 會不會是因為他是知名K-POP偶像，所以獲得了軍官的特別照顧，允許使用手機？」

對此，其他網友提出了不同看法，比如「也許是在2022年的生日祝福」、「可能是他在休假期間發送的」、「簡訊可能是提前預約發送的」等。 不過原帖筆者反駁：「閔在節目中明確提到V是在軍隊中發送的簡訊，而V入伍僅不到一周，當時他根本沒有休假資格。 訓練兵在週末只能使用一小時手機，也無法設置預約簡訊。」對於閔熙珍的戶籍生日和實際生日不同的說法，筆者補充道：「Krystal和NewJeans成員們的生日祝福都是在12月送的。」



如果閔熙珍在節目中誇大或虛構了這一情節，會遭到網友嘲諷和指責；而如果如投訴者所述，V在入伍後不久就獲得了使用手機的特權，同樣會成為問題。

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