Super Junior 19歲了還是一樣：吵、打架、散漫！各種「甜蜜照」公開

Super Junior昨（5）日深夜選在韓國時間11時06分，代表出道日11月6日的時間開直播，是9人（利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢）自SM家族演唱會「SMTOWN LIVE 2024」後，睽違9個月一人不缺的合體。

昨日直播依舊是那個「Super Junior」，9個人音軌不時重疊，讓收音師耳朵要注意爆炸、翻譯及打字幕的人員要非常集中。幾個人也不時「散漫」起來，像圭賢、銀赫與希澈顧吃被強制「跳過」發言，玩遊戲間也能看到他們和利特同時間還在吃，還有人會突然說「很好吃」、「哪家麵包店」。回答問題時，幾個人都市和國家傻傻分不清楚，東海答錯直接讓神童理智線斷掉、崩潰吶喊，覺得隊友們實在很不會玩遊戲，後續神童也因其他人暴走XD。



最有趣也最經典的，莫過於這9人又吵起來動手動腳了！其中一題是他們創下愛豆最初紀錄，在購物台販售使之售罄的商品為何，有人答「羽絨外套」有人答「長版羽絨外套」，兩隊爭執下動起手腳了，E.L.F.看了大概都忍不住說：「不吵就不是Super Junior了吧！」也有人發現始源一個人事不關在錄影，希望他趕快交出群架影片XD。



▼網友存檔直播全片



2024.11.05 YouTube Live Super Junior ‘Present, The Present: SUPER JUNIOR’s 19th Anniversary Live’ (subbed) [FULL]



Happy 19th Year Anniversary SUPER JUNIOR



19 YEARS OF LEGENDS#슈주19주년_온세상을_파랗게 #19YearsWithSUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR… pic.twitter.com/nNgbQnvg2W — leigh1381 (@leigh1381) November 5, 2024

雖然一度打起來，但Super Junior感情依舊非常深厚，所謂不打不相愛(?)吧？在時間達11月6日00之際，一起吹蠟燭、一一向E.L.F.表達感謝話語，更一起拍下了珍貴的19週年紀念照。會後部分成員亦一一發文。

▼希澈率先發文：「20週年巡迴見（藍心）。」他分別和每個成員拍照，東海還對他「啵啵」（親親）。希澈IG簡介也特別改成「20週年見」。



▼神童：「明明是照片為什麼這麼吵！！慶祝19週年！成員們！！！」



▼藝聲：「19週年（藍心）。」



▼銀赫昨日倒替solo回歸的藝聲宣傳



▼厲旭：「出道19週年謝謝大家！！！創造Super Junior的SM、以Super Junior之名活動的成員們，還有E.L.F.們，真的很愛你們（藍心），以後也會一直陪伴我們吧？鏘鏘！我們會帥氣回歸的，請再等一等。晚安（大家最喜歡Super Junior最喜歡什麼歌呢？）」厲旭稍早也替藝聲宣傳了：「每首都很好聽，希望六輯大發。」



▼始源今日總算放出群架影片了！



▼利特稍早發文：「#只有比較不瘋但沒有不瘋的人 #現在大家完全都瘋了 #19週年直播集體鬧事的傢伙們顆顆顆顆 #SuJu板凳清空 #Joke的妞*（藍心）」（*小分隊L.S.S.〈Joke〉歌詞「真是太好了」）直播時對金門高粱念念不忘的希澈又留言提醒他要記得給他‎金門高粱‎：「金門特、金特。」利特向他保證：「希澈啊你知道你的順位在前面吧？顆顆顆抱歉了末順位。」



▼東海稍早發文：「謝謝19年來一直陪伴我們的ELF，以後我們也一起創造很多美好的回憶，一起創造很多屬於我們的故事吧，我愛你們。」



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