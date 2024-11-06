Super Junior 19歲了還是一樣：吵、打架、散漫！各種「甜蜜照」公開

Super Junior昨（5）日深夜選在韓國時間11時06分，代表出道日11月6日的時間開直播，是9人（利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢）自SM家族演唱會「SMTOWN LIVE 2024」後，睽違9個月一人不缺的合體。
昨日直播依舊是那個「Super Junior」，9個人音軌不時重疊，讓收音師耳朵要注意爆炸、翻譯及打字幕的人員要非常集中。幾個人也不時「散漫」起來，像圭賢、銀赫與希澈顧吃被強制「跳過」發言，玩遊戲間也能看到他們和利特同時間還在吃，還有人會突然說「很好吃」、「哪家麵包店」。回答問題時，幾個人都市和國家傻傻分不清楚，東海答錯直接讓神童理智線斷掉、崩潰吶喊，覺得隊友們實在很不會玩遊戲，後續神童也因其他人暴走XD。
最有趣也最經典的，莫過於這9人又吵起來動手動腳了！其中一題是他們創下愛豆最初紀錄，在購物台販售使之售罄的商品為何，有人答「羽絨外套」有人答「長版羽絨外套」，兩隊爭執下動起手腳了，E.L.F.看了大概都忍不住說：「不吵就不是Super Junior了吧！」也有人發現始源一個人事不關在錄影，希望他趕快交出群架影片XD。
▼網友存檔直播全片
2024.11.05 YouTube Live Super Junior ‘Present, The Present: SUPER JUNIOR’s 19th Anniversary Live’ (subbed) [FULL]— leigh1381 (@leigh1381) November 5, 2024
Happy 19th Year Anniversary SUPER JUNIOR
19 YEARS OF LEGENDS#슈주19주년_온세상을_파랗게 #19YearsWithSUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR… pic.twitter.com/nNgbQnvg2W
雖然一度打起來，但Super Junior感情依舊非常深厚，所謂不打不相愛(?)吧？在時間達11月6日00之際，一起吹蠟燭、一一向E.L.F.表達感謝話語，更一起拍下了珍貴的19週年紀念照。會後部分成員亦一一發文。
▼希澈率先發文：「20週年巡迴見（藍心）。」他分別和每個成員拍照，東海還對他「啵啵」（親親）。希澈IG簡介也特別改成「20週年見」。
▼神童：「明明是照片為什麼這麼吵！！慶祝19週年！成員們！！！」
▼藝聲：「19週年（藍心）。」
▼厲旭：「出道19週年謝謝大家！！！創造Super Junior的SM、以Super Junior之名活動的成員們，還有E.L.F.們，真的很愛你們（藍心），以後也會一直陪伴我們吧？鏘鏘！我們會帥氣回歸的，請再等一等。晚安（大家最喜歡Super Junior最喜歡什麼歌呢？）」厲旭稍早也替藝聲宣傳了：「每首都很好聽，希望六輯大發。」
▼利特稍早發文：「#只有比較不瘋但沒有不瘋的人 #現在大家完全都瘋了 #19週年直播集體鬧事的傢伙們顆顆顆顆 #SuJu板凳清空 #Joke的妞*（藍心）」（*小分隊L.S.S.〈Joke〉歌詞「真是太好了」）直播時對金門高粱念念不忘的希澈又留言提醒他要記得給他金門高粱：「金門特、金特。」利特向他保證：「希澈啊你知道你的順位在前面吧？顆顆顆抱歉了末順位。」
▼東海稍早發文：「謝謝19年來一直陪伴我們的ELF，以後我們也一起創造很多美好的回憶，一起創造很多屬於我們的故事吧，我愛你們。」
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