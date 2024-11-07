Super Junior始源透露最近到香港参加帆船比赛，银赫荒谬造谣：买了香港？

Super Junior 5日深夜开直播到6日凌晨，就为庆祝出道19周年，9个人「日常」吵、打架又散漫，也日常「造谣」，其中始源和银赫对话最荒谬。

*相关报导回顾：

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当晚直播成员们一一向粉丝E.L.F.叙述近况，始源表示自己开始拍摄《猎犬》（Netflix影集，应是第二季），还去香港参加了帆船（游艇）比赛，同时间队友们开始调皮了，希澈、圭贤等人听到「游艇」就相当有兴趣想知道始源是不是买了一台，银赫更夸张说：「买下了香港？」XDD



▼影片8:49起



2024.11.05 YouTube Live Super Junior ‘Present, The Present: SUPER JUNIOR’s 19th Anniversary Live’ (subbed) [FULL]



Happy 19th Year Anniversary SUPER JUNIOR



19 YEARS OF LEGENDS#슈주19주년_온세상을_파랗게 #19YearsWithSUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR… pic.twitter.com/nNgbQnvg2W — leigh1381 (@leigh1381) November 5, 2024

队友们就是要极尽造谣始源超级有财力，习惯的始源只能无奈笑笑XD。他说明船是机动帆船，是和合作过实境综艺《游艇远征队》的企划宋浩俊一起组团参加比赛，不过比赛目前延迟到1月18日，「要重新准备一下，有点可惜」。始源指的比赛正是香港游艇会原订於10月26日举行的「新鸿基公司帆船香港环岛大赛2024（环岛赛）」，因遭遇「潭美」台风而延期。Threads上粉丝笑说SJ真的很爱造自家队友的谣，不过也有不少香港粉丝表示支持始源买下香港XD。

▼始源先前分享的游艇训练相关照片与影片



而始源若真的买下一艘游艇似乎也不稀奇，他本身家境不错也经营事业，队友、粉丝都爱调侃他事业做很大。9月初香港售台风「魔羯」影响班机停飞时，Super Junior改包私人飞机前往，一些粉丝看到照片也曾笑说始源像是出资的人，甚至说飞机就是始源家的XD。



▼圭贤的包机Vlog可看见始源不时通话中，生意果然做很大XD，圭贤、银赫等人相较之下就像他们自己吐槽的「很乡巴佬」，对许多事都很新奇、玩得很开心



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