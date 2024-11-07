[好片推薦]送給不相信男女之間有純友誼的你～《在熙的男，朋友》金高銀x魯常泫絕佳默契，永遠不變的第一順位！

《在熙的男，朋友》金高銀與魯常泫從學生時代演到入職生活，這對從20歲就認出彼此擁有相同靈魂的異性友人，最終會得到什麼樣的結局呢？原來除了真正的愛情，還有這種令人感動不已的友情！

《在熙的男，朋友》描述大學同班的具在熙（金高銀飾）與張興秀（魯常泫飾）發現彼此都是擁有狂野靈魂的人，兩人在各自遭人議論時相互解套，也發現彼此的共同興趣就是每晚泡夜店，特立獨行的在熙與喜歡男生的同志興秀，是默契十足的夥伴，即使兩人感情世界各自精采，卻是彼此心中的第一順位。在別人眼中看起來幾乎是異類的他們，能夠擁有不變質的友情嗎？



兩人的感情生活，以及周遭人對他們的觀感，也是本片探討的重點。夜夜笙歌追尋刺激，就該被認定是放蕩的女子嗎？內心喜歡男生，卻擔心正式出櫃後難以承受他人批評。兩人的內心總覺得，真實的自己不被身邊的人理解與接受，感情路也走得坎坷，但不管他們各自正在經歷什麼樣的情緒，只要對方一通電話，立即就拔腿狂奔，這樣永遠把你放在第一順位的好朋友，可能一輩子都難以遇到。



兩人因為多方考量而展開了奇怪的同居生活，契合的程度旁人難以理解，在熙也經歷了多任的男友，總因不同的理由而分手，興秀則對於自己喜歡的對象裹足不前，從20歲到33歲，兩人從未真正分開過，甚至想過是否就一輩子過著這樣的同居生活。即使時常受傷，在熙依舊想愛就愛率性做自己，最後當她考慮踏入婚姻時，興秀只問「妳是他心中的第一順位嗎？」看著在熙的笑容，興秀得到了答案。



婚禮上的在熙依舊閃耀，而一輩子的好朋友興秀竟然為她帶來完美的婚禮祝歌！在熙雖然站在新郎身邊，卻忍不住奔向偷偷拭淚的興秀！這一環節實在太感人，一首十多年前的MISS A經典歌曲也引發觀眾們的共鳴！請大家一定要進戲院感受他們的青春與友情！《在熙的男，朋友》將於11月8日全台正式上映。



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