[好片推荐]送给不相信男女之间有纯友谊的你～《在熙的男，朋友》金高银x鲁常泫绝佳默契，永远不变的第一顺位！

《在熙的男，朋友》金高银与鲁常泫从学生时代演到入职生活，这对从20岁就认出彼此拥有相同灵魂的异性友人，最终会得到什么样的结局呢？原来除了真正的爱情，还有这种令人感动不已的友情！

《在熙的男，朋友》描述大学同班的具在熙（金高银饰）与张兴秀（鲁常泫饰）发现彼此都是拥有狂野灵魂的人，两人在各自遭人议论时相互解套，也发现彼此的共同兴趣就是每晚泡夜店，特立独行的在熙与喜欢男生的同志兴秀，是默契十足的伙伴，即使两人感情世界各自精采，却是彼此心中的第一顺位。在别人眼中看起来几乎是异类的他们，能够拥有不变质的友情吗？



两人的感情生活，以及周遭人对他们的观感，也是本片探讨的重点。夜夜笙歌追寻刺激，就该被认定是放荡的女子吗？内心喜欢男生，却担心正式出柜后难以承受他人批评。两人的内心总觉得，真实的自己不被身边的人理解与接受，感情路也走得坎坷，但不管他们各自正在经历什么样的情绪，只要对方一通电话，立即就拔腿狂奔，这样永远把你放在第一顺位的好朋友，可能一辈子都难以遇到。



两人因为多方考量而展开了奇怪的同居生活，契合的程度旁人难以理解，在熙也经历了多任的男友，总因不同的理由而分手，兴秀则对於自己喜欢的对象裹足不前，从20岁到33岁，两人从未真正分开过，甚至想过是否就一辈子过著这样的同居生活。即使时常受伤，在熙依旧想爱就爱率性做自己，最后当她考虑踏入婚姻时，兴秀只问「你是他心中的第一顺位吗？」看著在熙的笑容，兴秀得到了答案。



婚礼上的在熙依旧闪耀，而一辈子的好朋友兴秀竟然为她带来完美的婚礼祝歌！在熙虽然站在新郎身边，却忍不住奔向偷偷拭泪的兴秀！这一环节实在太感人，一首十多年前的MISS A经典歌曲也引发观众们的共鸣！请大家一定要进戏院感受他们的青春与友情！《在熙的男，朋友》将於11月8日全台正式上映。



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