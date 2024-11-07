Super Junior利特代言金门高粱形象照被盛赞！透露接下来台湾行程还有跨年等活动！

Super Junior利特代言台湾黑松金门高粱「创世者桶陈金门高粱酒No.2」，自形象照释出便获好评，该产品於昨（6）日Super Junior出道19周年纪念日开始预购，利特深夜开直播还透露了接下来更多的台湾行程。

Super Junior利特金酒形象照颇受好评，普遍都认为拍得很帅、很有质感，网友盛赞「看起来就很好喝」、「拍得也太美了」、「看到照片都感受到醉意是怎样」。凌晨利特直播，看到粉丝E.L.F.留言对他代言的金门高粱瞬间完售又惊又喜，认不住笑意：「高粱酒还有照片还没公开耶，就完售了吗？我是完售王吗？」还特地讲中文「谢谢大家」。



▼官方发布形象照



▼利特发文附上繁体中文让台湾粉丝备感窝心，也有粉丝猜测文字是厂商所提供，认为厂商做得很周到



利特直播照惯例会「剧透」，他一一细数接下来行程，提到小分队L.S.S.墨西哥演出、参加艺声弟弟金钟真婚礼、L.S.S.越南演出，透露了越南演出后几天在台湾有「记者会」，不过他并未说明是什么内容的记者会，是金酒代言？还是他担任重要人物的实境综艺《厨师的迫降：客家厨房》？再来又要到台湾了，也就是他当MC的选秀节目《SCOOL》11月30日於高雄举行的决赛，决赛上身为导师的银赫也会现身。



▼客家电视台制作的《厨师的迫降：客家厨房》目前已开始宣传内容、介绍班底



▼台韩合作选秀《SCOOL》决赛门票明起售



最受讨论的是，利特确定会在12月31日在台湾跨年与台湾E.L.F.跨年！目前有传L.S.S.会在桃园跨年，圭贤一人在台南、D&E在高雄，利特算是证实了一部份，让台湾E.L.F.兴奋不已！



今年2024一整年下来，Threads网友提出的「灶咖（灶跤）大战」比较哪位韩星来台多寡已近尾声，本站也曾认真整理……但由於Super Junior接下的活动五花八门，有政府部门邀请的观光代言人（圭贤）、产品代言（D&E与超商7-11联名商品、利特金酒）以及实境节目（利特《客家的厨房》），已经难界定到底谁是冠军了，无论单纯论活动场次算或是搭机次数。接下来台湾各大县市跨年活动，绝对又是一波讨论热潮。



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