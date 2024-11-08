一张婚礼照片引发的热议！曹世镐垫脚亲吻新娘，急澄清：我老婆没有180cm

喜剧演员曹世镐的婚礼日前举办了一场盛大的婚礼，现场星光熠熠，众多艺人前来祝贺，堪比一场小型明星庆典！这场婚礼也因其庞大的阵容引发热议，曹世镐干脆在节目上直接回应了这件事，给大家讲述了婚礼的种种幕后趣事。

日前播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，曹世镐结束蜜月旅行后首次现身，分享了他的感受。 他表示：「我小心翼翼地开心地度过了蜜月」，并谈到了幸福的新婚生活。

刘在锡提到他经常在SNS上看到曹世镐的婚礼消息，曹世镐就介绍了一个与妻子相关的有趣留言。 他说：「有人留言说我妻子身高180cm，其实她的身高是174.5公分，比我高但还不到180公分。」这条留言是在曹世镐与妻子的合照下出现的，婚礼当天曹世镐踮起脚尖亲吻妻子的照片在SNS上疯传，引起了不少网友的热议。



刘在锡也开玩笑说：「婚礼餐点很丰盛啊，光牛排就够了，还有鲑鱼和乳酪呢。」曹世镐笑著解释说：「考虑到有喜欢鱼类的宾客。 没提供面条，因为来宾多达900人，面条会泡得太烂。」

曹世镐和妻子在欧洲度蜜月的照片也成为话题，SNS上有路人分享了这对新婚夫妇在义大利街头牵手散步的照片，两人都穿著一件大牌的毛衣，引起了网友的注意。 网友们纷纷留言：「妻子身高真的不是180公分吗？」、「妻子真高啊」、「这身高差好令人心动」等。



신혼여행중인 조세호 포착.

입고있는 샤넬 가디건이

1600만원 짜리라던데 사실임?? pic.twitter.com/rKTO6Z4Lrf — Tesla beam (@The_truth_eye) October 23, 2024

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