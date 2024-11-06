Super Junior 19岁了还是一样：吵、打架、散漫！各种「甜蜜照」公开

Super Junior昨（5）日深夜选在韩国时间11时06分，代表出道日11月6日的时间开直播，是9人（利特、希澈、艺声、神童、银赫、始源、东海、厉旭、圭贤）自SM家族演唱会「SMTOWN LIVE 2024」后，睽违9个月一人不缺的合体。

昨日直播依旧是那个「Super Junior」，9个人音轨不时重叠，让收音师耳朵要注意爆炸、翻译及打字幕的人员要非常集中。几个人也不时「散漫」起来，像圭贤、银赫与希澈顾吃被强制「跳过」发言，玩游戏间也能看到他们和利特同时间还在吃，还有人会突然说「很好吃」、「哪家面包店」。回答问题时，几个人都市和国家傻傻分不清楚，东海答错直接让神童理智线断掉、崩溃呐喊，觉得队友们实在很不会玩游戏，后续神童也因其他人暴走XD。



最有趣也最经典的，莫过於这9人又吵起来动手动脚了！其中一题是他们创下爱豆最初纪录，在购物台贩售使之售罄的商品为何，有人答「羽绒外套」有人答「长版羽绒外套」，两队争执下动起手脚了，E.L.F.看了大概都忍不住说：「不吵就不是Super Junior了吧！」也有人发现始源一个人事不关在录影，希望他赶快交出群架影片XD。



▼网友存档直播全片



2024.11.05 YouTube Live Super Junior ‘Present, The Present: SUPER JUNIOR’s 19th Anniversary Live’ (subbed) [FULL]



Happy 19th Year Anniversary SUPER JUNIOR



19 YEARS OF LEGENDS#슈주19주년_온세상을_파랗게 #19YearsWithSUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR… pic.twitter.com/nNgbQnvg2W — leigh1381 (@leigh1381) November 5, 2024

虽然一度打起来，但Super Junior感情依旧非常深厚，所谓不打不相爱(?)吧？在时间达11月6日00之际，一起吹蜡烛、一一向E.L.F.表达感谢话语，更一起拍下了珍贵的19周年纪念照。会后部分成员亦一一发文。

▼希澈率先发文：「20周年巡回见（蓝心）。」他分别和每个成员拍照，东海还对他「啵啵」（亲亲）。希澈IG简介也特别改成「20周年见」。



▼神童：「明明是照片为什么这么吵！！庆祝19周年！成员们！！！」



▼艺声：「19周年（蓝心）。」



▼银赫昨日倒替solo回归的艺声宣传



▼厉旭：「出道19周年谢谢大家！！！创造Super Junior的SM、以Super Junior之名活动的成员们，还有E.L.F.们，真的很爱你们（蓝心），以后也会一直陪伴我们吧？锵锵！我们会帅气回归的，请再等一等。晚安（大家最喜欢Super Junior最喜欢什么歌呢？）」厉旭稍早也替艺声宣传了：「每首都很好听，希望六辑大发。」



▼始源今日总算放出群架影片了！



▼利特稍早发文：「#只有比较不疯但没有不疯的人 #现在大家完全都疯了 #19周年直播集体闹事的家伙们颗颗颗颗 #SuJu板凳清空 #Joke的妞*（蓝心）」（*小分队L.S.S.〈Joke〉歌词「真是太好了」）直播时对金门高粱念念不忘的希澈又留言提醒他要记得给他‎金门高粱‎：「金门特、金特。」利特向他保证：「希澈啊你知道你的顺位在前面吧？颗颗颗抱歉了末顺位。」



▼东海稍早发文：「谢谢19年来一直陪伴我们的ELF，以后我们也一起创造很多美好的回忆，一起创造很多属於我们的故事吧，我爱你们。」



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