Super Junior 19岁了还是一样：吵、打架、散漫！各种「甜蜜照」公开

Super Junior昨（5）日深夜选在韩国时间11时06分，代表出道日11月6日的时间开直播，是9人（利特、希澈、艺声、神童、银赫、始源、东海、厉旭、圭贤）自SM家族演唱会「SMTOWN LIVE 2024」后，睽违9个月一人不缺的合体。
昨日直播依旧是那个「Super Junior」，9个人音轨不时重叠，让收音师耳朵要注意爆炸、翻译及打字幕的人员要非常集中。几个人也不时「散漫」起来，像圭贤、银赫与希澈顾吃被强制「跳过」发言，玩游戏间也能看到他们和利特同时间还在吃，还有人会突然说「很好吃」、「哪家面包店」。回答问题时，几个人都市和国家傻傻分不清楚，东海答错直接让神童理智线断掉、崩溃呐喊，觉得队友们实在很不会玩游戏，后续神童也因其他人暴走XD。
最有趣也最经典的，莫过於这9人又吵起来动手动脚了！其中一题是他们创下爱豆最初纪录，在购物台贩售使之售罄的商品为何，有人答「羽绒外套」有人答「长版羽绒外套」，两队争执下动起手脚了，E.L.F.看了大概都忍不住说：「不吵就不是Super Junior了吧！」也有人发现始源一个人事不关在录影，希望他赶快交出群架影片XD。
▼网友存档直播全片
2024.11.05 YouTube Live Super Junior ‘Present, The Present: SUPER JUNIOR’s 19th Anniversary Live’ (subbed) [FULL]— leigh1381 (@leigh1381) November 5, 2024
Happy 19th Year Anniversary SUPER JUNIOR
19 YEARS OF LEGENDS#슈주19주년_온세상을_파랗게 #19YearsWithSUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR… pic.twitter.com/nNgbQnvg2W
虽然一度打起来，但Super Junior感情依旧非常深厚，所谓不打不相爱(?)吧？在时间达11月6日00之际，一起吹蜡烛、一一向E.L.F.表达感谢话语，更一起拍下了珍贵的19周年纪念照。会后部分成员亦一一发文。
▼希澈率先发文：「20周年巡回见（蓝心）。」他分别和每个成员拍照，东海还对他「啵啵」（亲亲）。希澈IG简介也特别改成「20周年见」。
▼神童：「明明是照片为什么这么吵！！庆祝19周年！成员们！！！」
▼艺声：「19周年（蓝心）。」
▼厉旭：「出道19周年谢谢大家！！！创造Super Junior的SM、以Super Junior之名活动的成员们，还有E.L.F.们，真的很爱你们（蓝心），以后也会一直陪伴我们吧？锵锵！我们会帅气回归的，请再等一等。晚安（大家最喜欢Super Junior最喜欢什么歌呢？）」厉旭稍早也替艺声宣传了：「每首都很好听，希望六辑大发。」
▼利特稍早发文：「#只有比较不疯但没有不疯的人 #现在大家完全都疯了 #19周年直播集体闹事的家伙们颗颗颗颗 #SuJu板凳清空 #Joke的妞*（蓝心）」（*小分队L.S.S.〈Joke〉歌词「真是太好了」）直播时对金门高粱念念不忘的希澈又留言提醒他要记得给他金门高粱：「金门特、金特。」利特向他保证：「希澈啊你知道你的顺位在前面吧？颗颗颗抱歉了末顺位。」
▼东海稍早发文：「谢谢19年来一直陪伴我们的ELF，以后我们也一起创造很多美好的回忆，一起创造很多属於我们的故事吧，我爱你们。」
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