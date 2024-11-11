沒請到aespa，沒關係我們有「軍spa」！男教官完美翻跳《Supernova》，網友：垂直入坑

韓國女團素來有去軍隊慰問演出的習俗，而這也是無數士兵們最夢寐以求的一刻，當初《太陽的後裔》裡就很好地刻畫出了這一幕。

最近為振奮士兵們的士氣，軍隊特別策劃了一場慰問演出。 由於知名女團未能到場，擔心訓練兵們失望，新兵訓練營的教官們挺身而出。 韓國國防電視台「慰問列車」YouTube頻道上傳了一支由55師團新兵教育營教官們表演的女團aespa的《Supernova》舞蹈翻跳影片。



這場由士官金宇鎮、鄭仁成、朴健河、朴鎮亨和全敬彬帶來的表演在韓網引發了熱議。 他們的舞蹈動作和豐富的表情不輸aespa，賺足了網友的目光。 尤其是在影片50秒處，全敬彬的個人表演部份更是引人注目，甚至被戲稱讓原表演者Winter都得緊張一下，充滿「致命魅力」。



原版中這一段是Winter的經典部份，她伴隨歌詞「Bring the light of a dying sta 불러낸 내 우주를 봐 봐（點亮逝去的星光，看看我喚醒的宇宙」展現了亮眼的舞步。 全敬彬則用連續的眨眼動作展現了獨特魅力。擔任Ningning部份的鄭仁成雖然舞步略顯笨拙，但他充滿陽光的表情贏得了訓練兵們的喜愛。 這些「軍spa」成員不僅完美演繹了《Supernova》的標誌性動作，還結合了軍人的健碩體格，呈現出絕無僅有的舞台。



要知道教官們平時都很嚴肅，這次站在數百名訓練兵面前登台翻跳女團歌舞顯然需要很大的勇氣。 然而，他們在舞台上全力以赴的模樣讓眾人紛紛鼓掌點讚。看了影片的網友們紛紛留言：「真想成為他們的粉絲」、「全敬彬肯定是這次表演的策劃人」、「完全停不下來，想一直看下去」等等。

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