没请到aespa，没关系我们有「军spa」！男教官完美翻跳《Supernova》，网友：垂直入坑

韩国女团素来有去军队慰问演出的习俗，而这也是无数士兵们最梦寐以求的一刻，当初《太阳的后裔》里就很好地刻画出了这一幕。

最近为振奋士兵们的士气，军队特别策划了一场慰问演出。 由於知名女团未能到场，担心训练兵们失望，新兵训练营的教官们挺身而出。 韩国国防电视台「慰问列车」YouTube频道上传了一支由55师团新兵教育营教官们表演的女团aespa的《Supernova》舞蹈翻跳影片。



这场由士官金宇镇、郑仁成、朴健河、朴镇亨和全敬彬带来的表演在韩网引发了热议。 他们的舞蹈动作和丰富的表情不输aespa，赚足了网友的目光。 尤其是在影片50秒处，全敬彬的个人表演部份更是引人注目，甚至被戏称让原表演者Winter都得紧张一下，充满「致命魅力」。



原版中这一段是Winter的经典部份，她伴随歌词「Bring the light of a dying sta 불러낸 내 우주를 봐 봐（点亮逝去的星光，看看我唤醒的宇宙」展现了亮眼的舞步。 全敬彬则用连续的眨眼动作展现了独特魅力。担任Ningning部份的郑仁成虽然舞步略显笨拙，但他充满阳光的表情赢得了训练兵们的喜爱。 这些「军spa」成员不仅完美演绎了《Supernova》的标志性动作，还结合了军人的健硕体格，呈现出绝无仅有的舞台。



要知道教官们平时都很严肃，这次站在数百名训练兵面前登台翻跳女团歌舞显然需要很大的勇气。 然而，他们在舞台上全力以赴的模样让众人纷纷鼓掌点赞。看了影片的网友们纷纷留言：「真想成为他们的粉丝」、「全敬彬肯定是这次表演的策划人」、「完全停不下来，想一直看下去」等等。

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