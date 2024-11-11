《魷魚遊戲2》黃東赫導演：朴海秀&鄭好娟很不幸地都被我「殺掉」了，請期待新角色

全球觀眾翹首企盼的《魷魚遊戲2》已經定檔12月26日上線，最近導演黃東赫的一番話引爆劇迷期待的同時也令眾人傷心。

去年12月7日，在大田的一處片場舉行了Netflix原創系列《魷魚遊戲》第二季的探班活動。 導演黃東赫、製作公司Firstman Studio的代表金智妍、藝術總監蔡京善等出席了活動。

《魷魚遊戲》第二季講述了立誓復仇的成奇勛（李政宰 飾）重返遊戲，與迎接他的Front Man（李炳憲飾）展開激烈對決的故事，以及重新開始的真正遊戲。 除李政宰、李炳憲、魏嘏雋（魏化儁）和孔劉等第一季原班人馬外，任時完、姜河那、魏嘏雋（魏化儁）、朴珪瑛、李陣鬱、朴成勳、梁東根、崔勝鉉（T.O.P）、盧宰元、曺柔理、元智安等眾多新演員也加入了劇組。 該劇從去年7月拍攝至今年6月，歷時約一年。



黃東赫導演表示：「大家應該都知道，第一季的結尾是成奇勛在機場沒有登機而折返，因此追隨成奇勛的故事成為第二季的主要內容。 成奇勛為了實現自己的某種目的重新回到遊戲場，在遊戲場中再次遇到新的人，並與這些人一起努力達成他的目標，這就是第二季的主要內容。 不幸的是，在第一季中幾乎所有受歡迎的角色都被我『殺掉』了，所以新一季引入了新的角色和演員。 很多年輕演員都參與了演出，觀眾們可以猜到新遊戲中的參賽者會比第一季更年輕。 此外，第二季中會有來自不同世代、年齡和性別的男女參賽者亮相。 第一季中奇勛和尚佑的關係是『兒時的朋友』，而第二季中會出現更多有私人關係的參賽者。 大家可以期待一下這一點，應該會很有趣。」



黃東赫導演還補充道：「現在我們已經拍攝了近一半，與這麼多新演員一起工作真的很愉快，和他們一起塑造角色的過程讓我學到了很多，每天都以好奇和愉快的心情拍攝。 有很多知名演員，也有接近新人水平的演員，作為導演，能夠看到他們新的表演是我的樂趣之一。」



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