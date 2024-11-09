闵熙珍自爆「BTS V在军队也会联络我」！恐给V惹麻烦，网友：军队可以随时使用手机吗

HYBE娱乐和NewJeans制作人闵熙珍的纠纷已经持续了数月，双方的言论波及到不少偶像团，最近有网友指出闵熙珍的发言似乎给防弹少年团成员V带来了不小的麻烦。

10月底闵熙珍做客了节目《金英大的音乐教室》，她在节目中提到「V偶尔会从军队打电话给我，（他）性格开朗活泼，知道我在经历一些困难，还特意联系我，问我是否一切安好。 生日那天淩晨，他还从军中发来简讯祝我生日快乐，真的很暖心，让我很感动。 他如果没有善良的心是做不到这些的，真的非常感谢他。」

闵熙珍与V因V入伍前发布的个人专辑合作而结下友谊。 她在与HYBE（V所属公司的母公司）斗争的过程中分享了V特地祝她生日快乐的故事，展现了二人关系。 然而这番自豪的言论却引发了问题：国防部接到了关於V享有特殊待遇的投诉。



有网友指出：「闵熙珍生日是2023年12月16日，这距V的入伍日期（12月11日）仅五天。 而且从他当时还是训练兵的身份来看，发简讯可能涉嫌违反军队条例。 会不会是因为他是知名K-POP偶像，所以获得了军官的特别照顾，允许使用手机？」

对此，其他网友提出了不同看法，比如「也许是在2022年的生日祝福」、「可能是他在休假期间发送的」、「简讯可能是提前预约发送的」等。 不过原帖笔者反驳：「闵在节目中明确提到V是在军队中发送的简讯，而V入伍仅不到一周，当时他根本没有休假资格。 训练兵在周末只能使用一小时手机，也无法设置预约简讯。」对於闵熙珍的户籍生日和实际生日不同的说法，笔者补充道：「Krystal和NewJeans成员们的生日祝福都是在12月送的。」



如果闵熙珍在节目中夸大或虚构了这一情节，会遭到网友嘲讽和指责；而如果如投诉者所述，V在入伍后不久就获得了使用手机的特权，同样会成为问题。

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