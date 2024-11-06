《酒醉羅曼史》金世正現實也是愛酒之人！撞臉秋小愛與白種元，白種元認她當「女兒」

新劇《酒醉羅曼史》昨（4）日甫播出的金世正，日前到了《我家的熊孩子》做客當特別MC。

金世正在《酒醉羅曼史》扮演啤酒銷售王牌「蔡龍珠」，對公司和銷售的酒忠心耿耿，而她在《我家的熊孩子》聊到酒又聊到近況，透露一個人搬出來獨居的原因竟是「享受風流」！？自己的居家裝潢核心是「酒」！？原來她一直想把酒陳列出來，現在終於實現了，把紅酒放雪櫃（冰箱），啤酒就放雪櫃上。一旁也愛酒的MC申東燁，被李東健媽媽眼尖「看起來很欣慰」呢。



節目還趣味地聊起金世正是「明星臉富翁」，撞臉許多明星，包括《超人回來了》秋成勳之女秋小愛、名主持人金淑、演員千玗嬉、音樂劇演員金素賢、歌手李英賢，甚至還有料理美食家白種元！



其實至少在7年前就有金世正長得很像白種元的傳聞(?)了，白種元見到金世正表示自己知道這傳聞，雖然對金世正很抱歉但備感親近，乾脆喊金世正「女兒」了，而金世正當場模仿白種元品嘗美食後的模樣，逗笑所有人。



後來兩人上節目白種元都喊金世正「女兒」了，白種元還說過本來很擔心二女兒長得很像自己，但看看金世正就放心不少：「有什麼好擔心的？」相信二女兒長大會和金世正出落得一樣美麗。這對「父女」更一起接到燒酒代言拍廣告呢！

▼金世正去年也和撞臉的金淑見面了，一樣曾提到白種元



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