《酒醉罗曼史》金世正现实也是爱酒之人！撞脸秋小爱与白种元，白种元认她当「女儿」

新剧《酒醉罗曼史》昨（4）日甫播出的金世正，日前到了《我家的熊孩子》做客当特别MC。

金世正在《酒醉罗曼史》扮演啤酒销售王牌「蔡龙珠」，对公司和销售的酒忠心耿耿，而她在《我家的熊孩子》聊到酒又聊到近况，透露一个人搬出来独居的原因竟是「享受风流」！？自己的居家装潢核心是「酒」！？原来她一直想把酒陈列出来，现在终於实现了，把红酒放雪柜（冰箱），啤酒就放雪柜上。一旁也爱酒的MC申东烨，被李东健妈妈眼尖「看起来很欣慰」呢。



节目还趣味地聊起金世正是「明星脸富翁」，撞脸许多明星，包括《超人回来了》秋成勋之女秋小爱、名主持人金淑、演员千玗嬉、音乐剧演员金素贤、歌手李英贤，甚至还有料理美食家白种元！



其实至少在7年前就有金世正长得很像白种元的传闻(?)了，白种元见到金世正也表示自己知道这传闻，虽然对金世正很抱歉但备感亲近，干脆喊金世正「女儿」了，金世正也当场模仿白种元品尝美食后的模样，逗笑所有人。



后来两人上节目白种元喊金世正「女儿」了，白种元还说过本来很担心二女儿长得很像自己，但看看金世正就放心不少：「有什么好担心的？」相信二女儿长大会和金世正出落得一样美丽。这对「父女」更一起接到烧酒代言拍广告呢！

▼金世正去年也和撞脸的金淑见面了，一样曾提到白种元



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