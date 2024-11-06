【韓網熱門】Karina說一開始覺得《Supernova》是「非常難懂的SM風」，沒想到這麼火

Karina做客惠利網綜時，被問到一開始聽到《Armageddon》和《Supernova》時最喜歡哪首，Karina：「完全是《Armageddon》！想趕快錄音、趕快學舞、趕快上打歌節目。但沒想到......

但沒想到《Supernova》反響這麼好... （大家）為什麼喜歡呢？ 我真的很好奇。 我們一開始聽的時候覺得，哇太難以理解了，你知道傳統SM的感覺吧，先怪誕再上癮。」



▼《Supernova》MV：



▼《Armageddon》MV：



惠利表示那是只有aespa能做到的歌曲和概念，充滿金屬味、堅持走自己的路，也許一開始無法理解，但越聽越有當下MZ世代的感覺。 惠利還提到太妍也不明白為何《To. X》會紅，大家都不太懂大眾的想法耶XD



韓國網友評論：

1. 反而是《Armageddon》更加難懂吧...？ 這首歌只聽了兩三遍，《Supernova》則是無限循環

2. 也許跟歌手認為會爆紅的歌感覺不太一樣吧，之前少女時代也有人最開始聽到某首後來爆紅的歌時哭了呢kkk說歌曲太奇怪了kkk

3. 那首歌就是《GEE》... 太妍因為不想唱還哭了... kkkk

4. 當時聽的導唱版本也許感覺不太一樣，實際錄音並正規混音後，很多歌曲會變得完全不同

5. 我反而覺得《Supernova》只是令人上癮，而《Armageddon》則是驚艷到不行kkk當時心中大喊：「《Armageddon》才是正統SM歌曲！啊啊啊」kkk

6. 《Armageddon》是真正的SMP，我聽了20多年SM的歌，一聽到《Armageddon》就超愛，甚至流下眼淚

7. 我覺得《Armageddon》比較難懂，《Supernova》更有大眾性

8. 《Supernova》一聽就知絕對會流行

9. 《Supernova》旋律真的很好，但歌詞有點難懂kkk

10. 我只是個隨便聽K-POP的輕聽眾，sususu supernova真的超棒kkk

11. 真正的粉色血液都會選《Armageddon》kkkk

12. Karina就是SM鐵粉、真正的粉色血液，看她的歌單就知道kkk

13. 我也更喜歡《Armageddon》kk原本就偏愛《MAMA》《Tri-Angle》這類歌......

14. SM難懂的曲風總是意外地受大眾喜愛

出處：https：//theqoo.net/hot/3474490980

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