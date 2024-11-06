愛的傳遞者！邊佑錫悄悄捐款給兒童患者，1個月後媒體才得知

演員邊佑錫以溫暖的心意回饋了大眾的厚愛。

據韓媒《E DAILY》獨家報導，邊佑錫上月悄悄向Severance醫院捐款3億（韓幣，下同），用於兒童患者的治療。 據悉邊佑錫並不希望公開此事，因此這一善舉才遲遲不為人所知。 Severance醫院方面表示：「因他的捐款，許多兒童患者將能得到治療。」對他的善行表達了深深的感謝。



邊佑錫因在tvN電視劇《背著善宰跑》中飾演「柳善宰」一角而一夜爆紅，成為如今韓娛圈最炙手可熱的「大勢」明星。

電視劇結束後，邊佑錫就在首爾、臺灣、香港、泰國、日本、新加坡和印尼等地舉辦巡迴粉絲會。同時他還手握多個重磅級品牌代言‎，包括了NH農協銀行、Discovery Expedition、iloom、Physiogel、Baskin Robbins和Paldo拌麵等，人氣持續攀升中。 尤其是他成為校村炸雞時隔9年的全新代言人，還被大型咖啡連鎖店Ediya選為該品牌創立以來的首位代言人，備受關注。



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