【韓網熱門】邊佑錫代言近況！網友：怎麼能做到每個品牌都拍出完全不同氛圍感的？

演員邊佑錫憑藉今年上半年的一部《背著善宰跑》中的男主角「善宰」一角一夜爆紅，成為當下亞洲娛樂圈人氣最旺的男星之一，身價暴增的同時，廣告接到手軟。

韓網theqoo上有網友總結了邊佑錫目前的代言狀況，手握十多個高知名度品牌，囊括金融、護膚品、食品、彩妝、生活等各大領域。

P1. DISCOVERY



P2. PHYSIOGEL



P3. EUTHYMOL



P4. STAND BY ME



P5. NH農協銀行



P6. NH農協CARD



P7. 倩碧



P8. 八道拌麵



P9. DASHU



P10. Baskin Robbins



P11. TAMBURINS



P12. Jobkorea和Albamon



P13. iloom



韓國網友評論：

1.好會選廣告，期待illom的廣告

2. 大發，多拍點

3. 這麼多廣告，而且幾乎都是不同類型

4. 好適合他，每個廣告感覺都不同，讓人驚訝

5. 人們常說的人生反轉就在一瞬間就是這個意思啊

6. 你到底什麼時候拍新劇啊

7. 最適合美妝廣告，不過每個代言氛圍都不同

8. 我是廠商也會用他的，顏值、身材都很好，魅力大，粉絲群也龐大

9. 感覺都很合適，每個氛圍感都不同，太會拍了，不愧是專業模特兒， TAMBURINS也太帥了吧

10. 演員真的能一夜爆紅啊

11. 我廣告圈的朋友說他本人就很幹練、溫柔，業界很喜歡他，這是朋友很久之前告訴我的，最近看到邊佑錫的廣告覺得好神奇啊，業界調查也是第一名

12. 我除了STAND BY ME和打工網站之外，全都有了

13. 最愛DISCOVERY的廣告，在他大火之前就抓住了他

14. 能拍出這麼多氛圍感也是厲害

15. 我沒覺得他演技有多好，但是廣告怎麼拍得這麼好啊，每一個感覺都不同，神奇

16. 形象多變，很會演繹各種風格，品牌也都很棒

17. 都沒有新戲的消息，只做廣告明星也可以吧

18. 身材太好了，讓人體會到了看廣告的快樂

19. 應該掙了不少錢吧

20. 我以為他會接很多服飾類廣告，沒想到美妝、護膚品廣告最多，超出了我的預料

21. 因為皮膚好才護膚品廣告吧

22. 模特出身不是隨便說說的

23. 期待他未來的發展

24. 魅力太絕了，怎麼能消化得這麼好

原文：https://theqoo.net/square/3426116152

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