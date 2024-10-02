【韓網熱門】邊佑錫代言近況！網友：怎麼能做到每個品牌都拍出完全不同氛圍感的？

演員邊佑錫憑藉今年上半年的一部《背著善宰跑》中的男主角「善宰」一角一夜爆紅，成為當下亞洲娛樂圈人氣最旺的男星之一，身價暴增的同時，廣告接到手軟。
韓網theqoo上有網友總結了邊佑錫目前的代言狀況，手握十多個高知名度品牌，囊括金融、護膚品、食品、彩妝、生活等各大領域。
韓國網友評論：
1.好會選廣告，期待illom的廣告
2. 大發，多拍點
3. 這麼多廣告，而且幾乎都是不同類型
4. 好適合他，每個廣告感覺都不同，讓人驚訝
5. 人們常說的人生反轉就在一瞬間就是這個意思啊
6. 你到底什麼時候拍新劇啊
7. 最適合美妝廣告，不過每個代言氛圍都不同
8. 我是廠商也會用他的，顏值、身材都很好，魅力大，粉絲群也龐大
9. 感覺都很合適，每個氛圍感都不同，太會拍了，不愧是專業模特兒， TAMBURINS也太帥了吧
10. 演員真的能一夜爆紅啊
11. 我廣告圈的朋友說他本人就很幹練、溫柔，業界很喜歡他，這是朋友很久之前告訴我的，最近看到邊佑錫的廣告覺得好神奇啊，業界調查也是第一名
12. 我除了STAND BY ME和打工網站之外，全都有了
13. 最愛DISCOVERY的廣告，在他大火之前就抓住了他
14. 能拍出這麼多氛圍感也是厲害
15. 我沒覺得他演技有多好，但是廣告怎麼拍得這麼好啊，每一個感覺都不同，神奇
16. 形象多變，很會演繹各種風格，品牌也都很棒
17. 都沒有新戲的消息，只做廣告明星也可以吧
18. 身材太好了，讓人體會到了看廣告的快樂
19. 應該掙了不少錢吧
20. 我以為他會接很多服飾類廣告，沒想到美妝、護膚品廣告最多，超出了我的預料
21. 因為皮膚好才護膚品廣告吧
22. 模特出身不是隨便說說的
23. 期待他未來的發展
24. 魅力太絕了，怎麼能消化得這麼好
原文：https://theqoo.net/square/3426116152
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