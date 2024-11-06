爱的传递者！边佑锡悄悄捐款给儿童患者，1个月后媒体才得知

演员边佑锡以温暖的心意回馈了大众的厚爱。

据韩媒《E DAILY》独家报导，边佑锡上月悄悄向Severance医院捐款3亿（韩币，下同），用於儿童患者的治疗。 据悉边佑锡并不希望公开此事，因此这一善举才迟迟不为人所知。 Severance医院方面表示：「因他的捐款，许多儿童患者将能得到治疗。」对他的善行表达了深深的感谢。



边佑锡因在tvN电视剧《背著善宰跑》中饰演「柳善宰」一角而一夜爆红，成为如今韩娱圈最炙手可热的「大势」明星。

电视剧结束后，边佑锡就在首尔、台湾、香港、泰国、日本、新加坡和印尼等地举办巡回粉丝会。同时他还手握多个重磅级品牌代言‎，包括了NH农协银行、Discovery Expedition、iloom、Physiogel、Baskin Robbins和Paldo拌面等，人气持续攀升中。 尤其是他成为校村炸鸡时隔9年的全新代言人，还被大型咖啡连锁店Ediya选为该品牌创立以来的首位代言人，备受关注。



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【韩网热门】边佑锡代言近况！网友：怎么能做到每个品牌都拍出完全不同氛围？‎



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