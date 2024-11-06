李智雅&金高银一起出演综艺《酒路》！韩国与台湾录制，17日开播

实力派女演员金高银和李智雅，两人若同时出现在综艺节目中会是怎样的效果？

据韩媒「日间体育」独家报导，金高银和李智雅将共同出演tvN新综艺节目《酒路，两人同行》。《酒路，两人同行》记录了两位演员受邀撰写威士忌与美食搭配的专栏，为此在国内外餐厅取材的过程。 节目从9月底开始开始录制，在首尔和台北等地进行。节目共4集，首播定於11月17日。



这是金高银和李智雅第二次共同出演综艺，两位女演员同属BH娱乐公司，曾在2021年一起出演过JTBC综艺《盼望的海》，凭藉轻松愉快的魅力与默契吸引了观众。

李智雅和金高银透过个人SNS频繁分享共同就餐、旅行的照片，展示了深厚的友谊。 今年初她们还通过经纪公司官方YouTube频道发布了在美国拉斯维加斯和洛杉矶的旅行影片，当时两人还在免税店分别购买了1升装威士忌，展现出对美酒的喜爱。



此外，金高银上月通过电影《在熙的男，朋友》（大都市的爱情法）与观众见面，近期正忙於与全道嬿合作的Netflix新原创剧集《自白的代价》的拍摄。而李智雅则在3月电视剧《绝佳的解决士》完结后，正在挑选下一部作品中。

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