現在立刻馬上以0.25倍速重新打開《魷魚遊戲2》預告！他怎麼穿上了運動服？

《魷魚遊戲2》預告片大家都看了嗎？ 值得細細品味，不然就會錯過一個重要的場景。

日前，Netflix向全球發佈了《魷魚遊戲》第二季的預告片，該劇將於12月26日上線。



在第二季中，誓言復仇的成奇勳（李政宰 飾）再次進入遊戲，迎來了與「Frontman」的緊張對決。 然而，當觀眾們以慢速觀看預告片時發現「Frontman」（李炳憲 飾）穿上了參賽者的綠色運動服，讓人震驚不已。 在第一季中，「Frontman」是負責管理遊戲的角色，而這次他卻以參賽者的身份出現，使觀眾對這一角色的轉變更加好奇。「Frontman」為何會以參賽者身份出現？ 這種變化會對遊戲的進程帶來什麼影響？ 這些疑問引發了觀眾的熱烈討論。



與第一季不同的是，第二季中每場遊戲結束後將會進行一次是否繼續遊戲的投票。 由此可見「Frontman」和成奇勳在這一點上可能會意見分歧，令人更加期待他們之間的對抗。



預告片中參賽者們在「微笑~」的機械音中拍照的場景拉開了序幕。 和第一季一樣成奇勳仍然是456號，這一次他面無表情地展現出對遊戲充滿自信的樣子。 接下來的畫面中，成奇勳緊張地說道：「不能這樣下去，我們現在必須離開這裡。 我參加過這個遊戲，這樣下去真的會全死在這裡。」這一幕進一步加劇了緊張氛圍。

即將於12月26日上線的第二季將有李政宰、李炳憲、朴成勳、魏嘏雋、任時完、曹柔理、姜河那、T.O.P等人重磅出演。



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