Red Velvet Irene 26日發行solo專輯《Like A Flower》，公開夢幻行程海報

女團Red Velvet成員Irene solo進入倒計時。

今日（5日），SM娛樂在Red Velvet的官方SNS上發佈了Irene的首張迷你專輯《Like A Flower》的行程海報。



海報呈現出彷彿花朵盛開的視覺效果，專輯標題上方還有蝴蝶飛舞。 海報上排列了多種花朵圖案以及日程安排。 自11月12日起，將陸續發佈情感短片、預告圖片、線索片段以及主打歌MV預告等。



Irene的新專輯收錄了8首歌曲，主打曲是與專輯名同名的《Like A Flower》。 其他歌曲也展現了Irene獨特音色。



Irene的《Like A Flower》將於11月26日下午6點正式發佈。

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