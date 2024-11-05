Red Velvet Irene 26日发行solo专辑《Like A Flower》，公开梦幻行程海报
广告

Red Velvet Irene 26日发行solo专辑《Like A Flower》，公开梦幻行程海报

明星   2024年11月5日   星期二09:54   Tracy  

（封面图源：FB@레드벨벳 (Red Velvet)）

女团Red Velvet成员Irene solo进入倒计时。

今日（5日），SM娱乐在Red Velvet的官方SNS上发布了Irene的首张迷你专辑《Like A Flower》的行程海报。
（图源：FB@레드벨벳 (Red Velvet)）

海报呈现出彷佛花朵盛开的视觉效果，专辑标题上方还有蝴蝶飞舞。 海报上排列了多种花朵图案以及日程安排。 自11月12日起，将陆续发布情感短片、预告图片、线索片段以及主打歌MV预告等。
（图源：FB@레드벨벳 (Red Velvet)）

Irene的新专辑收录了8首歌曲，主打曲是与专辑名同名的《Like A Flower》。 其他歌曲也展现了Irene独特音色。
（图源：FB@레드벨벳 (Red Velvet)）

Irene的《Like A Flower》将於11月26日下午6点正式发布。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » Red Velvet Irene 26日发行solo专辑《Like A Flower》，公开梦幻行程海报
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手