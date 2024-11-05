Red Velvet Irene 26日发行solo专辑《Like A Flower》，公开梦幻行程海报

女团Red Velvet成员Irene solo进入倒计时。
今日（5日），SM娱乐在Red Velvet的官方SNS上发布了Irene的首张迷你专辑《Like A Flower》的行程海报。
海报呈现出彷佛花朵盛开的视觉效果，专辑标题上方还有蝴蝶飞舞。 海报上排列了多种花朵图案以及日程安排。 自11月12日起，将陆续发布情感短片、预告图片、线索片段以及主打歌MV预告等。
IRENE The 1st Mini Album 【Like A Flower】 Schedule Poster— Red Velvet (@RVsmtown) November 4, 2024
➫ 2024.11.26 6PM (KST)#아이린 #IRENE#LikeAFlower #IRENE_LikeAFlower#레드벨벳 #RedVelvet pic.twitter.com/ErFvAQeInS
Irene的新专辑收录了8首歌曲，主打曲是与专辑名同名的《Like A Flower》。 其他歌曲也展现了Irene独特音色。
Irene的《Like A Flower》将於11月26日下午6点正式发布。
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