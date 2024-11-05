Red Velvet Irene 26日发行solo专辑《Like A Flower》，公开梦幻行程海报

女团Red Velvet成员Irene solo进入倒计时。

今日（5日），SM娱乐在Red Velvet的官方SNS上发布了Irene的首张迷你专辑《Like A Flower》的行程海报。



海报呈现出彷佛花朵盛开的视觉效果，专辑标题上方还有蝴蝶飞舞。 海报上排列了多种花朵图案以及日程安排。 自11月12日起，将陆续发布情感短片、预告图片、线索片段以及主打歌MV预告等。



Irene的新专辑收录了8首歌曲，主打曲是与专辑名同名的《Like A Flower》。 其他歌曲也展现了Irene独特音色。



Irene的《Like A Flower》将於11月26日下午6点正式发布。

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