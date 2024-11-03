冤家兄弟！《驚人的星期六》Key看到珉豪「爆肌熱舞」露出作嘔表情超嫌棄，同門師姐太妍也看不下去

昨晚播出的tvN綜藝節目《驚人的星期六》請來三位「一半偶像、一半演員」的嘉賓SHINee珉豪、Jewelry成員藝元、Oh My Girl成員勝熙，珉豪和Key這對「靈魂伴侶」再次相遇，果然笑料不斷XD

珉豪先是稱讚金東炫在個人頻道裡展現運動精神十分帥氣，巧的是珉豪和金東炫、P.O同為海軍陸戰隊出身，珉豪說每次慢跑到最後很累時都會用軍歌給自己加油，於是現場考一考兩位戰友是否還會唱。 Key聽到跟軍隊和運動相關的熱血話題，很無奈地用手撐住頭，一臉嫌棄說：「真的很想罵髒話... 他幹嘛這樣啦？」XD

這期節目介紹仁川美食，第一道料理是燉雞湯和涼拌雞肉飯捲，節目組用清淡的「演員珉豪」和火辣的「偶像珉豪」 來形容，很有sense！



其中，「偶像珉豪」 用到的資料影片是他在Waterbomb潑水音樂節赤裸上身熱舞的片段。 正當所有人為珉豪的好身材興奮尖叫時，Key顯然感到萬分抗拒，甚至做出快要嘔吐的表情，整個臉扭曲到快要認不出XD幫珉豪宣傳新專輯後，忍不住碎碎唸：「真的不想看。」



不僅是Key，同公司的大師姐、少女時代太妍看到珉豪熱舞的模樣，也是發自內心地不為所動：「莫呀？ ！真是的！」看來同公司的兄弟姐妹真的無法直視這種時刻啊XD



此外，珉豪即將在11月4日發行首張正規專輯《CALL BACK》，預祝回歸大發！



▽專輯同名主打歌預告片已上線：



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