《魷魚遊戲2》主演李政宰、魏嘏雋及導演黃東赫驚喜亮相盧卡國際漫畫節，為數千粉絲送簽名福利

遊戲即將再次回歸！11月1日，《魷魚遊戲2》導演黃東赫與主演李政宰、魏嘏雋（魏化儁）一同出席2024義大利盧卡國際漫畫節，並釋出第2季正式前導預告。

由導演黃東赫創作的《魷魚遊戲》自2021年播出後迅速成為全球轟動之作。 歷經長達12年的構思與籌備，影集僅僅在12天內即成為Netflix有史以來最受歡迎的影集。 該劇成功引起全球關注與討論，連續9週蟬聯Netflix全球非英語影集Top 10榜單，並創下多項艾美獎的歷史紀錄。



《魷魚遊戲》本次在在歐洲最大的動漫展會「盧卡國際漫畫節」上，與眾多粉絲一同搶先目睹第2季正式前導預告。 導演黃東赫與從第一季一路走到第二季的李政宰、魏嘏雋亦驚喜亮相聖彌額爾廣場（Piazza San Michele），為現場聚集的數千名粉絲熱情送上微笑及簽名。





隨後，三人來到The Space Cinema Moderno Roma電影院參加問答環節，為影迷解答疑惑。 導演黃東赫表示，盧卡是世界知名作曲家賈科莫·普契尼的故鄉，剛好《魷魚遊戲》新一季中將會出現普契尼的曲目。 李政宰向粉絲們表達問候，解釋了許多人關心的紅髮造型：「奇勳的紅髮象徵他經歷可怕的事件後，勇敢開啟新生活的一個新起點。」魏嘏雋則透露道，俊昊經歷過往事件後變得更加果斷，請大家關注他是否能在第二季找到「代表人物」和遊戲創造者。







第二季預告中，李政宰再次回歸飾演成奇勳（編號 456），下定決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相。 當所有人進入到「一二三，木頭人」遊戲場地時，奇勳善意提醒大家不要動，卻遭到忽視和懷疑; 接著所有玩家再度分成「O」、「X」兩派並展開激烈爭吵，奇勳試圖阻攔，卻再度遭到質疑和反駁，玩家們齊聲呼喊：「再來一局！」

由李炳憲飾演的神秘人「代表人物」，在螢幕後默默監看著這一切，期真正動機依然是個謎團。 魏嘏雋飾演的警察黃俊昊也將再次登場，並繼續追查整場遊戲的真相。

「遊戲開始，就要有始有終」——準備好再次參加這場致命競賽了嗎？ 《魷魚遊戲》第2季將於12月26日於Netflix全球獨家首播。





▽《魷魚遊戲》 第2季正式前導預告：



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