《鱿鱼游戏2》主演李政宰、魏嘏隽及导演黄东赫惊喜亮相卢卡国际漫画节，为数千粉丝送签名福利

游戏即将再次回归！11月1日，《鱿鱼游戏2》导演黄东赫与主演李政宰、魏嘏隽（魏化儁）一同出席2024义大利卢卡国际漫画节，并释出第2季正式前导预告。

由导演黄东赫创作的《鱿鱼游戏》自2021年播出后迅速成为全球轰动之作。 历经长达12年的构思与筹备，影集仅仅在12天内即成为Netflix有史以来最受欢迎的影集。 该剧成功引起全球关注与讨论，连续9周蝉联Netflix全球非英语影集Top 10榜单，并创下多项艾美奖的历史纪录。



《鱿鱼游戏》本次在在欧洲最大的动漫展会「卢卡国际漫画节」上，与众多粉丝一同抢先目睹第2季正式前导预告。 导演黄东赫与从第一季一路走到第二季的李政宰、魏嘏隽亦惊喜亮相圣弥额尔广场（Piazza San Michele），为现场聚集的数千名粉丝热情送上微笑及签名。





随后，三人来到The Space Cinema Moderno Roma电影院参加问答环节，为影迷解答疑惑。 导演黄东赫表示，卢卡是世界知名作曲家贾科莫・普契尼的故乡，刚好《鱿鱼游戏》新一季中将会出现普契尼的曲目。 李政宰向粉丝们表达问候，解释了许多人关心的红发造型：「奇勋的红发象徵他经历可怕的事件后，勇敢开启新生活的一个新起点。」魏嘏隽则透露道，俊昊经历过往事件后变得更加果断，请大家关注他是否能在第二季找到「代表人物」和游戏创造者。







第二季预告中，李政宰再次回归饰演成奇勋（编号 456），下定决心揭露这场残酷竞赛背后的致命真相。 当所有人进入到「一二三，木头人」游戏场地时，奇勋善意提醒大家不要动，却遭到忽视和怀疑; 接著所有玩家再度分成「O」、「X」两派并展开激烈争吵，奇勋试图阻拦，却再度遭到质疑和反驳，玩家们齐声呼喊：「再来一局！」

由李炳宪饰演的神秘人「代表人物」，在萤幕后默默监看著这一切，期真正动机依然是个谜团。 魏嘏隽饰演的警察黄俊昊也将再次登场，并继续追查整场游戏的真相。

「游戏开始，就要有始有终」——准备好再次参加这场致命竞赛了吗？ 《鱿鱼游戏》第2季将於12月26日於Netflix全球独家首播。





▽《鱿鱼游戏》 第2季正式前导预告：



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