豪宅戴手上！GD权志龙新歌MV「蓝绿色戒指」引关注：45克拉罕见帕拉伊巴碧玺，估值超88亿韩元、可在首尔买两幢顶级公寓

BIGBANG队长G-Dragon（权志龙）时隔7年发布个人新曲〈Power〉，眼尖网友发现他在MV里佩戴的湖蓝色戒指身价不菲，若换算成韩币，一枚就足以在首尔买下独栋豪宅别墅！

〈Power〉由GD作词，与Tommy Brown、Theron Thomas和Steven Franks共同作曲，音源公开后立即登上Melon、Genie、Bugs、Vibe等音源榜单的即时排行榜榜首，MV也在发布一天后逼近1000万次观看。



久违归来，GD的音乐和穿搭风格依旧是熟悉的味道，极具个人品味。 一向热爱各种配饰的GD，这次在MV中左手无名指佩戴了一枚硕大亮眼的蓝绿色宝石戒指，十分吸引视线。



MV拍摄花絮中也多次出镜，真的超级亮眼、存在感超强：





有网友扒出，这枚戒指来自美国珠宝腕表品牌Jacob & Co.（杰克宝），贝克汉、球星C罗等诸多名人都是他家的拥趸。根据品牌官方SNS介绍，这枚戒指名为「Paraiba Tourmaline Cocktail Ring」（帕拉伊巴碧玺鸡尾酒戒指），中间是一颗重达44.87克拉的椭圆形天然帕拉伊巴绿蓝色碧玺，周围以241颗白色钻石和41颗粉色钻石镶嵌成蝴蝶造型作为衬托。



碧玺作为一种颜色独特且稀有的宝石，在近年来倍受瞩目、身价不断攀升，其中最受推崇的就是产自巴西、艳丽明亮的帕拉伊巴碧玺。 据统计，每开采一万颗钻石才有机会采到一颗帕拉伊巴碧玺，可见其罕见及昂贵。



对於这枚戒指的售价，官方没有给出具体数字，奢侈品资讯网站KATSBLING给出的估价是640万美元，换算成韩币相当於88.2亿。



88亿是什么概念呢？ 小编举几个例子给大家参考：李孝利李尚顺夫妻去年8月在首尔钟路区平昌洞购入独栋别墅，包含三层楼和临近土地、总建筑面积100坪，一共60.5亿韩元;刘在锡最近在首尔江南区论岘洞购入顶楼豪华公寓，面积60坪，全款支付86亿6570万韩元。

人气女团BLACKPINK成员Lisa去年1月购入首尔市城北洞3层独栋豪宅，面积约98坪，全款现金75亿韩元; 另一位成员Jennie去年在汉南洞高级别墅区UN Village购入一幢面积74坪的2层别墅，以全款现金50亿韩元支付。 UN Village有超多艺人居住，防弹少年团成员SUGA和RM也有在这一区购房、分别斥资34亿和49亿韩元，Jimin和V各自豪掷40.8亿和51亿韩元入住不同公寓，柾国则在2020年以76.3亿韩元购入位於梨泰院的2层单独住宅。

这样看来，如果说GD是把一座公寓戴在手指上，也毫不为过啊~~~



此外，GD将於11月23日出演2024 MAMA AWARDS，时隔多年的回归舞台令人期待。



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