【韓網熱門】在《魷魚遊戲2》裡破格登場的「全宰寯」！網友：完全沒認出來

全球粉絲引頸期盼的《魷魚遊戲2》即將於12月26日通過Netflix和大家見面！

這一季將延續上季未解的故事線並增添新角色。 主演陣容包括原班人馬李政宰、李炳憲和孔劉，魏嘏雋飾演的警察黃俊昊也將回歸，第二季還加入了任時完、姜河那、朴珪瑛、朴成勳等韓國明星。

最近公開的預告片裡，這一位的亮相驚呆眾人！他一閃而過，還以為是女演員呢！！原來是「全宰寯」（朴成勳在《黑暗榮耀》中的角色）啊！





韓國網友評論：

1. 怎麼能這麼美

2. 我還在想到底哪個是他

3. 他和女演員吳賢京好像

4. 沒想到他這麼適合短髮

5. 畫了眼妝了吧???? 是變性人或者是男扮女裝的角色嗎

6. 哎唷，美到沒認出來

7. 肯定是假髮，不過，哈哈哈哈哈哈，還蠻美的

8. 哈哈哈哈哈，他本名是「全宰寯」

9. 上學的時候，女生前輩裡肯定會有這種

10. 失去了本名的朴成勳

11. 全宰寯太熟悉了，已經忘記他的本名了

12. 到底是什麼樣的角色啊

13. 很討厭跟隨潮流，添加變性人角色

14. 我以為是李光洙

15. 如果是變性人角色的話，妝容要好看一點啊，這是什麼啊

16. 我真的以為是女人

17. 大家都在說他，我還特意去找，對於臉盲的我來說，真的沒認出來，不過不要總是叫他全宰寯，人家有名字，又說回來他本名是什麼啊

18. 本名朴成勳

19. 宰寯啊， 幹得漂亮，感覺很有趣

20. 我還在想到底有什麼衝擊力，確實衝擊力很強

21. 我還以為是申惠善

22. 所有男扮女裝的明星中最自然的一個

23. 我才發現，真了不起啊

24. 全宰寯！完全就是李敏鎬=具俊表

原文：https://theqoo.net/square/3467591395

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