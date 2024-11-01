G-Dragon重提去年涉毒傳聞：被逼到角落，差點有了可怕的想法！坦言更愛如今的自己

BIGBANG成員G-Dragon做客訪談類綜藝《劉Quiz On The Block》，罕見坦露內心的苦楚。

日前播出的《劉Quiz On The Block》是G-Dragon時隔12年再次出演的綜藝談話節目，他坦言道：「從6歲起就開始做練習生，19歲出道。 以『權志龍』這個身份生活的時間只有4到5年，而超過20年都是作為練習生或是G-Dragon度過的。 我甚至不知道自己是誰了。」

他接著說：「雖然得到了愛，什麼都不缺，但我卻在想『我真的幸福嗎？ 應該幸福才對』，其實當時精神上很難保持清醒。 感覺就像電影《楚門的世界》一樣。 那時一切發展得太好了，連想要得到安慰都很難開口，因為只會被認為是身在福中不知福。」



節目中，G-Dragon還間接地表達了對去年圍繞他的一些謠言，包括涉毒嫌疑等的心情。早在2011年，G-Dragon因涉嫌吸食大麻接受了檢方調查。當時他表示並不知道是大麻，且是初犯，吸入量也未達到毒品犯罪的處理標準，因此被處以不起訴處分。而去年10月，江南一家娛樂場所的負責人A某指控G-Dragon涉嫌吸毒，引爆爭議，再度將他推上輿論的風口浪尖。 G-Dragon一直否認這些指控，甚至主動到警方接受調查，最終國立科學搜查院的精密檢測未發現毒品成分，G-Dragon於12月被判無嫌疑。此後，他召開記者會並宣佈成立名為「Just Peace」基金會，致力於打擊和根除毒品問題。



回憶起那段灰暗的日子，G-Dragon說道：「在超過半輩子的光鮮生活中，不屬於我的問題接連發生。我想盡力在力所能及的範圍內解決，但卻找不到答案，感覺自己被一步步逼到角落裡。當時沒有想到退後還有空間，只覺得自己陷入了絕境。感覺既無法前進，身後又是一堵牆。在精神上極度疲憊的狀態下，可能會冒出了一些危險的想法，我很勉強地去努力保持自己內心平衡。 不過現在這些都已經過去了，腦海中也整理清楚了。現在為了自己的健康，也更放鬆了，無論是表情、神態，還是語氣，都比以前有所改變，雖然不再是那種鋒芒畢露的樣子，但我個人還挺喜歡現在的狀態。」

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