以假亂真的程度！韓國笑星神還原ROSÉ & Bruno Mars《APT.》，甚至拍了MV

BLACKPINK成員ROSÉ和歌手Bruno Mars合作的單曲《APT.》的MV突破2億次觀看，引起了廣泛關注。

在各種模仿影片層出不窮的情況下，一段堪稱神級還原的影片登場了：正是由喜劇演員嚴智允和郭範拍攝的《再建APT.》。

日前，YouTube頻道「BbangSongGuk」上傳了名為「ROZÉM & Bruzi Mar -《再建 APT.》 （not Official Music Video）」的影片。 該影片從標題開始就透露出搞笑的氣息，嚴智允模仿ROSÉ化名為「無趣」（ROZÉM，和韓文「無趣노잼」發音相同），郭範則模仿Bruno Mars，取名「別叫我」（Bruzi Mar，與韓文「別叫我부르지 마」發音雷同）。 兩人完美再現了Rosé和Bruno Mars的髮型和服裝，打造神級還原現場。



不過與原版相比，高仿版有兩個地方不同：一個是ROSÉ和Bruno Mars的親吻場景，另一個是結尾。嚴智允和郭範在親密互動中，到親吻時卻尷尬地避開。而在原版MV結尾Bruno Mars摟住ROSÉ的腰擺出姿勢時，郭範卻直接把嚴智允摔在地上。





看完高仿版的網友們紛紛留言：「像是公寓租賃詐騙團夥」、「沒想到質量這麼高，挺驚訝的」、「本來期待他們親吻，有點可惜」等等。如今這段模仿影片在公開17小時後點擊量突破120萬次，引發熱議。

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