G-Dragon重提去年涉毒传闻：被逼到角落，差点有了可怕的想法！坦言更爱如今的自己

BIGBANG成员G-Dragon做客访谈类综艺《刘Quiz On The Block》，罕见坦露内心的苦楚。

日前播出的《刘Quiz On The Block》是G-Dragon时隔12年再次出演的综艺谈话节目，他坦言道：「从6岁起就开始做练习生，19岁出道。 以『权志龙』这个身份生活的时间只有4到5年，而超过20年都是作为练习生或是G-Dragon度过的。 我甚至不知道自己是谁了。」

他接著说：「虽然得到了爱，什么都不缺，但我却在想『我真的幸福吗？ 应该幸福才对』，其实当时精神上很难保持清醒。 感觉就像电影《楚门的世界》一样。 那时一切发展得太好了，连想要得到安慰都很难开口，因为只会被认为是身在福中不知福。」



节目中，G-Dragon还间接地表达了对去年围绕他的一些谣言，包括涉毒嫌疑等的心情。早在2011年，G-Dragon因涉嫌吸食大麻接受了检方调查。当时他表示并不知道是大麻，且是初犯，吸入量也未达到毒品犯罪的处理标准，因此被处以不起诉处分。而去年10月，江南一家娱乐场所的负责人A某指控G-Dragon涉嫌吸毒，引爆争议，再度将他推上舆论的风口浪尖。 G-Dragon一直否认这些指控，甚至主动到警方接受调查，最终国立科学搜查院的精密检测未发现毒品成分，G-Dragon於12月被判无嫌疑。此后，他召开记者会并宣布成立名为「Just Peace」基金会，致力於打击和根除毒品问题。



回忆起那段灰暗的日子，G-Dragon说道：「在超过半辈子的光鲜生活中，不属於我的问题接连发生。我想尽力在力所能及的范围内解决，但却找不到答案，感觉自己被一步步逼到角落里。当时没有想到退后还有空间，只觉得自己陷入了绝境。感觉既无法前进，身后又是一堵墙。在精神上极度疲惫的状态下，可能会冒出了一些危险的想法，我很勉强地去努力保持自己内心平衡。 不过现在这些都已经过去了，脑海中也整理清楚了。现在为了自己的健康，也更放松了，无论是表情、神态，还是语气，都比以前有所改变，虽然不再是那种锋芒毕露的样子，但我个人还挺喜欢现在的状态。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻