【韓網熱門】對你來說《鬼怪》的大結局是Happy Ending還是Sad Ending呢？

冬天又要來了，那意味著又到了看《鬼怪》的時間了！

日前theqoo上有網友就《鬼怪》的大結局做出討論，在大家心目中到底是Happy Ending還是Sad Ending呢？ 金信（孔劉 飾）為了守護摯愛池恩倬（金高銀 飾），決定犧牲自己。 他使用鬼怪之劍，自己拔出封印在身上的劍，從而消散在世間，金信在這一刻完成了千年來的宿命。 恩倬早早結束了她的第一世，留下金信在無望中孤獨地等待了幾十年。

在恩倬轉世後，金信再次遇見她，明白自己將要重複這樣的等待，直至恩倬的第四世結束。 然而，每次恩倬轉世，金信都再次找到她，並在她的生命盡頭一直陪伴與守護她。 每次輪迴的間隔可能是幾十年，也可能是幾百年，充滿未知。 在恩倬的第四世結束后，金信的命運如何依然是個謎：他是否會回歸虛無，還是將繼續活下去，沒人能知曉。



韓國網友評論：

1. 就是BE

2. 在我心裡就是BE

3. HE，無論是有限還是無限，他們都會重逢，而且相愛的時間比別人長很多哎

4. BE，沒有記憶的話，就是BE啊

5. 走向BE的HE

6. HE，帶著記憶還要重逢3次哎

7. HE，因為女主知道不管什麼時候都有愛著她的鬼怪存在，鬼怪的話...... 希望女主結束輪迴之後還能夠遇到一個好人

8. HE，寂寞了千年，只有一瞬間是幸福的，帶著這個記憶一直活下去，人不也是一樣的嗎？ 一個人先走，被留下的那個人帶著美好的記憶活下去

9. 肯定是BE啊，恩倬不再是恩倬了

10. BE，到最後反正都是一個人

11. HE，最後神給了金信所求的一切

12. 通過BE讓人領悟到這個過程其實是HE

13. 是BE，但是又覺得很幸福，到底是悲傷，還是愛情，或者說是悲傷愛情？

14. 我覺得是HE，並不覺得一輩子在一起才算是真正的HE

15. 和恩倬在一起的記憶和感情只有恩倬一個人擁有，個人覺得轉世了就不是同一個人了

16. 付標題不就是在說鬼怪本人嗎？ 孤單又燦爛的鬼怪

17. 轉世就完全是另一個人了，是另一個人生，轉世的結局對我來說就是BE，不喜歡

18. BE，恩倬要一個人走完人生，金信又是一個人啊

19. 雖然金信會因為遇到恩倬而幸福，帶著這種力量活下去，但是整個敘事就很悲傷啊。 恩倬每一生都要等待愛她的金信，等到死

20. 這可是持續了千年萬年的虐戀啊

21. 恩倬第三世結束的話??? 金信不老不死，周圍一切都不會剩下

22. HE啊，因為有很多「燦爛」的瞬間

原文：https://theqoo.net/square/3465727512

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