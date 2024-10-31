【韩网热门】对你来说《鬼怪》的大结局是Happy Ending还是Sad Ending呢？

冬天又要来了，那意味著又到了看《鬼怪》的时间了！

日前theqoo上有网友就《鬼怪》的大结局做出讨论，在大家心目中到底是Happy Ending还是Sad Ending呢？ 金信（孔刘 饰）为了守护挚爱池恩倬（金高银 饰），决定牺牲自己。 他使用鬼怪之剑，自己拔出封印在身上的剑，从而消散在世间，金信在这一刻完成了千年来的宿命。 恩倬早早结束了她的第一世，留下金信在无望中孤独地等待了几十年。

在恩倬转世后，金信再次遇见她，明白自己将要重复这样的等待，直至恩倬的第四世结束。 然而，每次恩倬转世，金信都再次找到她，并在她的生命尽头一直陪伴与守护她。 每次轮回的间隔可能是几十年，也可能是几百年，充满未知。 在恩倬的第四世结束后，金信的命运如何依然是个谜：他是否会回归虚无，还是将继续活下去，没人能知晓。



韩国网友评论：

1. 就是BE

2. 在我心里就是BE

3. HE，无论是有限还是无限，他们都会重逢，而且相爱的时间比别人长很多哎

4. BE，没有记忆的话，就是BE啊

5. 走向BE的HE

6. HE，带著记忆还要重逢3次哎

7. HE，因为女主知道不管什么时候都有爱著她的鬼怪存在，鬼怪的话...... 希望女主结束轮回之后还能够遇到一个好人

8. HE，寂寞了千年，只有一瞬间是幸福的，带著这个记忆一直活下去，人不也是一样的吗？ 一个人先走，被留下的那个人带著美好的记忆活下去

9. 肯定是BE啊，恩倬不再是恩倬了

10. BE，到最后反正都是一个人

11. HE，最后神给了金信所求的一切

12. 通过BE让人领悟到这个过程其实是HE

13. 是BE，但是又觉得很幸福，到底是悲伤，还是爱情，或者说是悲伤爱情？

14. 我觉得是HE，并不觉得一辈子在一起才算是真正的HE

15. 和恩倬在一起的记忆和感情只有恩倬一个人拥有，个人觉得转世了就不是同一个人了

16. 付标题不就是在说鬼怪本人吗？ 孤单又灿烂的鬼怪

17. 转世就完全是另一个人了，是另一个人生，转世的结局对我来说就是BE，不喜欢

18. BE，恩倬要一个人走完人生，金信又是一个人啊

19. 虽然金信会因为遇到恩倬而幸福，带著这种力量活下去，但是整个叙事就很悲伤啊。 恩倬每一生都要等待爱她的金信，等到死

20. 这可是持续了千年万年的虐恋啊

21. 恩倬第三世结束的话??? 金信不老不死，周围一切都不会剩下

22. HE啊，因为有很多「灿烂」的瞬间

原文：https://theqoo.net/square/3465727512

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