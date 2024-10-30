【多圖】犯罪動作劇《江南B-Side》舉行製作發佈會！趙祐鎮、池昌旭、河允景、金亨瑞四主演出席

趙祐鎮、池昌旭、河允景、金亨瑞（封面圖源：TVDaily）
今日（30）Disney+《江南B-Side》舉行製作發佈會，朴樓利導演、主演趙祐鎮、池昌旭、河允景、金亨瑞（BIBI）出席活動。
趙祐鎮、河允景、金亨瑞、池昌旭、朴樓利導演（圖源：TVDaily）趙祐鎮、河允景、金亨瑞、池昌旭（圖源：TVDaily）趙祐鎮、河允景、金亨瑞、池昌旭（圖源：TVDaily）
趙祐鎮
趙祐鎮（圖源：TVDaily）趙祐鎮（圖源：TVDaily）
池昌旭
池昌旭（圖源：TVDaily）池昌旭（圖源：TVDaily）
河允景
河允景（圖源：TVDaily）河允景（圖源：TVDaily）
金亨瑞（BIBI）
金亨瑞（圖源：TVDaily）金亨瑞（圖源：TVDaily）
《江南B-Side》講述賤民警探姜東宇（趙祐鎮 飾）於女兒的朋友失蹤後再次陷入到充滿罪惡、毒品和腐敗的世界。 他不惜一切代價營救女兒的朋友，被迫深入到長期人口高失蹤率的江南區，還發現了上流階層的秘密...，Disney+自2024年11月6日起每週三公開兩集。
（圖源：Disney+《江南B-Side》海報）
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