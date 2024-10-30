SJ圭贤任韩国市场台湾观光代言人，广告出炉网喊「声音超好听」「圭贤就是浪漫本身」

「韩流天团」Super Junior成员圭贤，今年1月曾趁演唱会前夕悄悄在台旅游拍Vlog引起讨论，8月即受到台湾交通部观光署任命为「韩国市场台湾观光代言人」，相关广告昨（29）日已出炉。

观光署一次公开四支预告「浪漫就在你身边」，一部分由圭贤亲自演绎，全都有圭贤「亲声」旁白。

▼独旅篇以台湾美食与人文景典为主体，画面出现了豆浆油条、蛋饼、释迦、淡水真理大学牧师楼、彰化鹿港龙山寺等。圭贤：「如果对料理是真心的，一定要来台湾，让我们知道真正的美食是什么的地方，让人久久还会想起的魅力味道，随心所欲也能享受美好气氛，这一切就是浪漫。」



▼情侣篇取景台南安平历史水景公园、高雄驳二艺术特区、桃园Xpark水族馆等地。圭贤：「讨厌和别人有一样的感性（意近感触、感受）而来到台湾，成为电影里的主角，像当地恋人一样生活，所有瞬间都成为专属於两人的画报，这一切就是浪漫。」



▼亲友篇映入眼帘满满台中，台中火车站、宝觉寺、逢甲夜市与大安海水浴场。圭贤：「彼此的差异用浪漫来填满的台湾。偶然从中感受快乐的我，还有在熟悉中寻找悸动的我朋友，让我们的喜好差异更接近，这一切就是浪漫。」



▼综合篇：「我们所期盼的浪漫在哪里？」「在台湾遇到的数个故事。」「这一切都很浪漫。」画面搭上各种Hastag「美食＿天堂＿台湾」、「一个月间＿像当地人一样」、「比电影＿更＿像电影＿婚纱照」、「找到了＿我＿人生的＿味道」、「下个＿目的地＿台湾」。



广告全都要告诉你全都要告诉你「台湾有多浪漫」、「花两小时就能遇见101种台湾感性」（「台湾感性」指韩国人眼中的台湾、感受到的台湾氛围）。影片底下充满台湾粉丝称赞圭贤旁白声音很好听，包括简单的两句华语「好久不见」、「谢谢你」。也有韩国网友留言「圭贤就是浪漫」、「圭贤声音好好听，感谢台湾观光署」、「想来台湾了」、「想去圭贤YouTube的饭店和景点，早餐特别想吃油条」。

还有，这系列广告的配乐也是由圭贤亲自献唱，歌曲最后有句响亮的「台湾」，应是特别打造的歌曲，粉丝都很期待完整歌曲释出。

▼复习圭贤YouTube台湾游记



另外，圭贤宣布将发行正规专辑，全新巡回演唱会亦公开，海外首站就来到台湾高雄，还有场台湾台北，这让许多台湾ELF与KYUpiter措手不及，毕竟Super Junior今年相当密集来台湾，加上最近D&E（东海&银赫）台北演唱会、签售会、与7-11推出联名商品，以及利特代言金门高粱，ELF都自嘲花很多钱、根本是「跑路式追星」、「哪来『好久不见』」。而圭贤全新巡演在香港与澳门也有场次，港澳ELF与KYUpiter也别错过啦！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻