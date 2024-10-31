成绩太好遭人嫉妒？Lisa泰国「毒唯」抵制BLACKPINK ROSÉ：怎么能赢过Lisa

BLACKPINK成员ROSÉ凭藉与Bruno Mars合作的《APT.》驰骋国际榜单之时，韩媒发现同团队友LISA的部份泰国「毒唯」（网路流行语，早期指只喜欢偶像团体中某一个成员且厌恶其他成员的粉丝。 现泛指只喜欢自家正主，用不理智行为伤害其他艺人的狂热粉丝，即「唯」一，并且在唯的基础上还有「毒」。）很眼红。

韩媒《先驱经济》报导了相关内容，称Lisa的泰国粉丝对同组成员ROSÉ和Jennie采取了抵制行动，引发了韩国粉丝的不满。 在成员们各自进行个人活动的情况下，ROSÉ和Jennie因全球性的高人气引发了泰国粉丝的不满。

据报导，疑似Lisa的泰国粉丝在ROSÉ和Jennie的YouTube和社交媒体上进行抵制行动，甚至组织了「BOYCOTT ROSE」的标签。 一位泰国粉丝还在X上发文警告说「Lisa粉丝会为了抵制ROSÉ不惜一切代价」。事情传回韩国后，即刻在theqoo上引爆热议，广大韩国粉丝和网友纷纷吐槽：「Lisa也是韩国培养出来的」、「笑死人了」、「在泰国有在好好创作歌曲吗」等。不过也有网友猜测是HYBE公司故意扰乱舆论，试图转移民众对「HYBE报告书」的关注。



此外，有网友指控称泰国粉丝持续举报了Jennie本月11日发布的个人新曲影片，导致该影片在12日被临时下架。 众人猜测在此过程中毒唯们可能还使用了非法程序。



Lisa部份泰国粉丝的过度狂热在过去也屡屡成为问题。 这群人在2022年也曾因ROSÉ晚祝贺Lisa生日一事而大量涌入ROSÉ的社交媒体留言区发布恶评。 当时ROSÉ在美国，按美国时间为Lisa庆祝生日，但即便如此，他们批评声也未见平息。



2021年Lisa的个人单曲因未能在韩国音乐节目中夺冠，部份泰国粉丝还跑到当时拿下冠军的歌手李茂真的社交媒体上发表恶评。 一位泰国粉丝留下的「韩国不配拥有Lisa」留言曾一度引爆韩网热议。



Lisa在全球范围内活跃， 6月发布的单曲《Rockstar》在Spotify全球榜上排名第8，在Billboard Hot 100榜上位列第70位。 最近，她还以特别嘉宾的身份亮相在美国纽约举行的、时隔六年重启的「维密秀」。

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