《2024 MAMA》三大人氣男團 TXT、ENHYPEN、ZB1 將組成「樂團」帶來特別合作舞台！粉絲超期待

《2024 MAMA Awards》不僅在美國日本接連舉行三天，還透露了令粉絲們都相當好奇的男團特別舞台！

擁有25年歷史的全球 K-pop 頒獎典禮《2024 MAMA AWARDS》將於今年進入世界第一音樂市場美國，今天的媒體發佈會上，更公開了即將在日本場為粉絲們特別準備的限定舞台。

尹信惠CP（企劃製作）表示：「今年我們準備了360度的環繞舞台，是只有在《MAMA》才能看到。」、「今年虛擬男團 PLAVE 和李泳知的合作表演，絕對會是非常有趣的舞台，敬請期待。

另外，男團 ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ZEROBASEONE（ZB1）的成員們將組成一個樂隊，大家可以期待一下各個成員將會演奏什麼樂器登場，共同呈現出一首具有時光穿梭感的歌曲。」

除此之外，今年《MAMA》還有另一個特別舞台，是TXT的崔然竣將會與機器人一起進行表演。

(G)I-DLE 則帶來比去年更大規模的巨型舞台演出：Super Stage、Wonder Stage以及Cinematic Stage。

《MAMA Awards》曾在澳門、新加坡、香港、越南、日本...等亞洲各地舉辦，但今年是首次進入美國排名第一的 K-POP 頒獎典禮，意義非凡。《2024 MAMA Awards》將於11月21日（當地時間）在美國洛杉磯杜比劇院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，並透過 Mnet 電視台及 YouTube 頻道 Mnet K-POP 向全球直播。



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