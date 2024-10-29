《2024 MAMA》三大人气男团 TXT、ENHYPEN、ZB1 将组成「乐团」带来特别合作舞台！粉丝超期待

《2024 MAMA Awards》不仅在美国日本接连举行三天，还透露了令粉丝们都相当好奇的男团特别舞台！

拥有25年历史的全球 K-pop 颁奖典礼《2024 MAMA AWARDS》将於今年进入世界第一音乐市场美国，今天的媒体发布会上，更公开了即将在日本场为粉丝们特别准备的限定舞台。

尹信惠CP（企划制作）表示：「今年我们准备了360度的环绕舞台，是只有在《MAMA》才能看到。」、「今年虚拟男团 PLAVE 和李泳知的合作表演，绝对会是非常有趣的舞台，敬请期待。

另外，男团 ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ZEROBASEONE（ZB1）的成员们将组成一个乐队，大家可以期待一下各个成员将会演奏什么乐器登场，共同呈现出一首具有时光穿梭感的歌曲。」

除此之外，今年《MAMA》还有另一个特别舞台，是TXT的崔然竣将会与机器人一起进行表演。

(G)I-DLE 则带来比去年更大规模的巨型舞台演出：Super Stage、Wonder Stage以及Cinematic Stage。

《MAMA Awards》曾在澳门、新加坡、香港、越南、日本...等亚洲各地举办，但今年是首次进入美国排名第一的 K-POP 颁奖典礼，意义非凡。《2024 MAMA Awards》将於11月21日（当地时间）在美国洛杉矶杜比剧院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋举行，并透过 Mnet 电视台及 YouTube 频道 Mnet K-POP 向全球直播。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻