離婚後的黃正音力求全新出發！《因為是單身》挑戰MC搭配申東燁

出道23年的演員黃正音，近年來歷經情感風波與婚變，走過低潮後將再度尋求全新出發，他將挑戰MC領域作為自己的全新起點。

日前SBS Plus-E頻道節目《因為是單身》公開了兩位MC申東燁以及黃正音的默契考驗，以及韓國演藝圈中的單身代表人物明世彬、尹世雅以及蔡琳充滿魅力的日常生活預告。申東燁與黃正音的首度合作錄影現場也非常令觀眾們期待，申東燁更特別對黃正音說「今日就是你做為MC出道的日子！」黃正音也表示「我只相信哥哥」表達出自己對資深MC申東燁的依賴。



曾是國民初戀的明世彬直接公開日常生活實境，直接公開完全素顏的樣子，非常真實的呈現，搬著花盆做苦力活一天下來也讓她大喊吃不消。好久不見的蔡琳也公開自己在健身房進行重量訓練的影片，以及生活中與兒子玩樂，兩人說悄悄話的樣子非常可愛。而尹世雅也公開了許多運動片段，除了在校園中跑步，也穿上了跆拳道服跳繩，接下來大家不知道進入了什麼樣的話題，紛紛開始拭淚，令觀眾們期待。



本節目《因為是單身》想要傳達的訊息是單身擁有的自由魅力，以及單身所擁有的幸福，當然也包含單身時的孤獨與感性，是一個日常生活觀察的真人秀節目，預計將於下週晚間播出。由MC申東燁與黃正音共同主持。



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