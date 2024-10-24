【韓網熱門】SM 3.0前後變化最大的團——aespa

SM 3.0之前由李秀滿和劉英振擔任製作，歌曲包括《Black Mamba》《Forever》《Next Level》《Savage》《Girls》。

SM 3.0體系之後的作品有《Welcome To My World》《Spicy》《Drama》《Supernova》《Armageddon》《Whiplash》。



雖然微妙地有所不同，但對「金屬味」的追求是長久不變的。

在3.0之前有《Next Level》，之後則是《Supernova》這樣的超級熱門歌曲，這一點也很有趣。



韓國網友評論：

1. 前後都有「金屬味」，前者微妙地有90年代感，後者更符合現在流行的Z世代風格，真的很神奇

2. 最大的不同是現在參加所有音樂節目了.....

3. 以前也不錯，但過於被世界觀束縛，現在好很多

4. 如果沒有3.0，可能就要出現種樹的歌詞了...

5. 誕生於李秀滿的慾望，在沒有李秀滿的情況下成長

6. 變得非常時尚，尤其是MV的品質提升得非常驚人

7. 我以前也覺得有點土氣，但之後變得很有格調

8. 我覺得都差不多哈哈

9. 進入無秀滿時代後，之前微妙的土氣完全消失了

10. 我是在3.0之後入坑

11. 歌詞明顯變好很多

12. 其實變化沒有想像中大，但《Next Level》的背景每次看都令人震撼ᅲᅲᅲᅲ 希望多做一些外星帝國戰士的感覺

13. 李秀滿的離開對aespa來說是神來之筆，哈哈哈，沒了李秀滿她們飛得更高了

14. 有秀滿抓住概念基礎，無秀滿抓住大眾胃口

15. 從3.0開始進入我的播放清單

16. 《Black Mamba》和《Next Level》真的超級好聽，但之後的歌都不合我胃口，這次的新歌尤其不喜歡ᅲ

17. 我還是喜歡以前的概念，《Savage》是我的最愛

18. 後面的歌更有大眾性，但我還蠻懷念劉英振的風格kkk

19. 色彩是一樣的，只是微妙地從聚焦小眾轉變為瞄準大眾，更街頭時尚了

20. 從劉英振的「世紀末 未來指向 金屬感性」，變成符合現在趨勢的金屬味kkk

21. 前後都喜歡，但現在的確更時尚了

22. 我覺得沒有不同，都是aespa的色彩

出處：https://theqoo.net/hot/3455295587

圖源：SM娛樂

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