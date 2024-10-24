韩国超人气文创设计品牌 DINOTAENG 首次登陆香港 独家联乘东荟城名店仓

今个冬日，东荟城名店仓与韩国超人气文创设计品牌 DINOTAENG 首度联乘，於 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 1 月 2 日期间携手打造全港首个东荟城名店仓 MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」圣诞主题活动，与你欢度暖笠笠的圣诞节！

DINOTAENG 创立於 2018 年，品牌旨在「从涂鸦增添大家生活中的乐趣」，提到韩国文创总是能随处看到DINOTAENG 的身影。DINOTAENG 作者透过一群居住在棉花糖村内的短尾矮袋⿏⼩伙伴的视⻆端详世界，结合动物、⾃然与生活⽤品，将日常生活中简单却⼜纯粹的美好带进插画中。为迎接普天同庆的圣诞节，棉花糖村及其村民将以全新 2024 冬日主题盲盒造型，萌爆登陆东荟城名店仓「Marshville’s Winter」，邀请大家一同齐齐挑战三项韩国人气冬日活动，包括创意堆雪人、冰钓挑战，以及滑雪橇竞赛，赢取惊喜礼物！「Marshville’s Winter」更设有不同的圣诞必到打咭位，七位村民将一一出现与商场各个位置，包括QUOKKA、HATTY、FATTY、DAISY、BRIC、GRU 以及 BOBO，而棉花糖村村民最喜欢的棉花糖 MARSH更会随时现身，带来惊喜！

「Marshville’s Winter」装置详情：

地点： 东荟城名店仓地下、二楼中庭广场及二楼天桥

日期： 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 1 月 2 日

时间： 每日早上 11 时至晚上 10 时

全港首个限定快闪店！发售 DINOTAENG 全新冬日系列主题盲盒及同系列新品「DINOTAENG 快闪店」继韩国首尔、东京、上海、台北及高雄后，DINOTAENG 官方快闪店将首次进驻香港，独家登陆东荟城名店仓！「DINOTAENG 快闪店」将会分阶段推出各式各样 DINOTAENG 精品、2024年冬日主题盲盒及冬日系列新品，可爱的风格配合高级的质感，由毛公仔、手提袋、文具到生活⽤品，款式应有尽有，粉丝必定满载而归！

「DINOTAENG 快闪店」详情：

地点： 东荟城名店仓二楼邻近 cdf Beauty (275 号铺)

日期： 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 1 月 2 日

时间： 每日中午 12 时至晚上 9 时

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