BTS防彈少年團Jin有望加盟《偶然成為社長》劉浩鎮PD全新綜藝，計劃年內播出！

據韓媒，《偶然成為社長》劉浩鎮PD正在製作做全新綜藝，計劃今年之內拍完並播出，今年6月剛剛退伍復出的BTS防彈少年團隊長Jin有望作為嘉賓出演。

據悉，劉浩鎮PD的新作將是一檔戶外綜藝節目，節目形式為探訪韓國的各種名勝或人物，以一日旅行為題材進行拍攝，過程中解答關於韓國的小問答題並完成任務。

Jin已多次表達對綜藝節目的興趣。 今年6月他以陸軍士官身份服役期滿退伍，馬上出演了MBC綜藝節目《失落島半星旅館》，不久前還還推出了自己主持的網路綜藝《奔跑吧碩珍》，每期挑戰截然不同的主題，展現出獨特的綜藝才能。 此外，Jin還參與了旗安84企劃製作的新概念民宿綜藝節目《令人抓狂的旗安莊》、與綜藝大勢演員池睿恩一起擔任民宿職員，將於明年通過Netflix公開。



劉浩鎮PD是tvN著名的綜藝節目導演，曾製作KBS 2TV《兩天一夜 》第三季、tvN《偶然的社長》、tvN《釜山人出城記雪梨篇》以及《那是哪裡？ 》等節目，憑藉純樸自然的節目風格廣受好評。





對於Jin與劉浩鎮PD聯手的消息，tvN相關人士於含蓄透露劉浩鎮確實在準備新作，具體內容將在確定後正式公佈：「為了確保拍攝的安全順利，暫時無法透露更多細節，敬請諒解。」

此外，Jin將於11月15日作為SOLO歌手發行首張正規專輯《Happy》。



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