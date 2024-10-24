分手之后才后悔！《爱过之后来临的》跨国恋原来败在这原因，结局预告出炉

李世荣与坂口健太郎主演的韩日跨国恋爱剧《爱过之后来临的》，女主角「崔红」当初狠下心和男主角「青木润吾」分手的原因终於完全揭晓，明日将结局，结局会是？

第3集曾提到崔红（李世荣 饰）对於润吾（坂口健太郎 饰）过於投入打工颇有不满，认为自己在最需要对方的时候他却不在，第4、第5集叙述了更多崔红对润吾的失望，包括参加日本人视为很重要的婚礼，还有崔红家里破产想和润吾讨论，他都搞失踪、直接放崔红一个人。



润吾总是觉得「反正回家后会见到」，而忽略崔红身为外国人孤苦无依的需求。唯一能成为崔红支柱的是润吾，润吾却总是让她失去依靠。润吾当下不懂，分手后才明白、才后悔自己让崔红孤单了，过去他多少约定没达成，写书的约定倒达成了，那本书正是《爱过之后来临的》。



面对润吾迟来的歉意，崔红最终动摇了，她说她很喜欢敏俊（洪宗玄饰），但婉拒了他的求婚，她走向润吾……只可惜，崔红看见润吾身边有小林环奈（中村杏），心瞬间冷了？



明日即将结局，预告昨（23）日已出炉，崔红表示不想再后悔，打了电话给润吾。底下网友激动留言「6集看不够」，希望结局能看到两人婚后生活，也有人吐槽润吾时隔五年终於肯接电话了。由於坂口健太郎曾在采访透露最深刻的是一场电话戏，大家都在猜就是这一幕，但也担心「结局该不会停在这吧」。



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