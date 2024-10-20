《SNL Korea》模仿 NewJeans Hanni 国政监察引争议！池睿恩IG被恶评洗版到关闭留言

人气喜剧情境秀《SNL Korea》以成人喜剧和政治讽刺为卖点，受到不少观众喜爱。19日的播出中，就模仿 NewJeans Hanni 出席国政监查的场面。

池睿恩饰演最近出席国政监察的 NewJeans Hanni，金义圣饰演因与 Hanni 自拍而成爲话题的「韩华海洋」社长郑仁燮。节目中，池睿恩身穿 Hanni 在日本见面会成为话题〈蓝色珊瑚礁〉的舞台服装和假发亮相。



她模仿外国人 Hanni 结巴的发音说：「我在职场被欺负了，所以出席。」接著，被问到「请陈述具体内容」时，她回答说：「我在公司的走廊和隔壁组的职员打招呼，（该职员的）上司说『呀～无视她』，我非常伤心。」之后池睿恩回到座位上坐了下来，坐在自己前面的金义圣说：「一起自拍吧！」举起手机后，他看著镜头露出灿烂的笑容。



但是影片公开后，网友分成「过度丑化」和「只是模仿而已」两派，展开激烈的争论。有网友指出：「故意发音不清晰，嘲弄受害者」、「二十出头的女孩勇敢地出席国政监察，难道还想演这样嘲弄她的戏吗」、「难道只要一搞笑，就以爲都是这样吗」等，相反部分网友则认爲：「只是模仿了成爲话题的人物」、「反应好像有点过度了」、「影片的重点应该是讽刺国会自拍吧」等等。

而 NewJeans 的粉丝们也池睿恩的 IG 贴文洗版「Hanni 比任何人都认真」、「向 Hanni 道歉」等留言，最终池睿恩也关闭留言。在 X（旧推特）上， NewJeans 的粉丝们也发起「SNLKOREA_APOLOGIZE_TO_HANNI」要求《SNL Korea》向 Hanni 道歉。



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